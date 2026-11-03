به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، ۳ هکتار از اراضی ملی منطقه منوچهرآباد شهرستان شهرضا، پس از بازدید میدانی، بررسی کارشناسی و اصلاح مغایرت‌های نقشه، به متقاضی احداث نیروگاه خورشیدی تحویل شد.

در این فرآیند، کارشناسان امور زمین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان، با بررسی محدوده و اصلاح تداخلات نقشه‌ای، نسبت به تعیین دقیق عرصه و رعایت حریم‌های قانونی اقدام کردند.

این طرح با هدف توسعه فعالیت شرکت مجری نخستین نیروگاه خورشیدی شهرستان شهرضا با ظرفیت ۱.۵ مگاوات اجرا می‌شود و زمینه احداث نیروگاه جدیدی با ظرفیت تولید ۲ مگاوات برق پاک را فراهم خواهد کرد.