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۳ هکتار از اراضی ملی منوچهرآباد شهرستان شهرضا پس از رفع مغایرتهای نقشه برای توسعه نیروگاه خورشیدی تحویل داده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در راستای حمایت از سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، ۳ هکتار از اراضی ملی منطقه منوچهرآباد شهرستان شهرضا، پس از بازدید میدانی، بررسی کارشناسی و اصلاح مغایرتهای نقشه، به متقاضی احداث نیروگاه خورشیدی تحویل شد.
در این فرآیند، کارشناسان امور زمین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان، با بررسی محدوده و اصلاح تداخلات نقشهای، نسبت به تعیین دقیق عرصه و رعایت حریمهای قانونی اقدام کردند.
این طرح با هدف توسعه فعالیت شرکت مجری نخستین نیروگاه خورشیدی شهرستان شهرضا با ظرفیت ۱.۵ مگاوات اجرا میشود و زمینه احداث نیروگاه جدیدی با ظرفیت تولید ۲ مگاوات برق پاک را فراهم خواهد کرد.