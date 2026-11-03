به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نیرومند صیادی مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: با وجود خشکسالی و نوسانات دمایی در ابتدای فصل گل‌دهی، میزان برداشت گردو در استان امسال تقریباً نزدیک به میانگین بوده و حدود ۱۲ هزار تن محصول برداشت شده است.

صیادی با اشاره به تأثیر شرایط اقلیمی بر تولید محصولات باغی افزود: خشکسالی و نوسانات دمایی ابتدای فصل گل‌دهی، درختان گردو را نیز مانند سایر محصولات باغی تحت تأثیر قرار داد، اما به دلیل منطقه‌ای بودن این نوسانات، میانگین برداشت محصول در سطح استان وضعیت نسبتاً مطلوبی داشته است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ارقام کشت‌شده گردو در استان بیان کرد: بخش عمده باغات گردوی استان به ژنوتیپ‌های برتر محلی اختصاص دارد و طی سال‌های اخیر نیز توسعه ارقام تجاری فرنور و چندلر در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری اقتصادی باغات برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی تصریح کرد: افزایش هزینه‌های تولید، ضرورت اقتصادی کردن فعالیت باغداران را دوچندان کرده و اصلاح باغات کم‌بازده و زودگل از اولویت‌های مدیریت باغبانی استان است.

صیادی ادامه داد: در ابتدای سال جاری حدود ۲۰ هکتار از باغات گردوی استان با استفاده از پیوندک ارقام مرغوبی همچون فرنور، چندلر و ژنوتیپ‌های برتر دیرگل بومی سرشاخه‌کاری شد.

وی از اجرای برنامه جدید برای توسعه سرشاخه‌کاری باغات گردو خبر داد و گفت: برای سال آینده، با هماهنگی نهاد‌های حمایتی از جمله بنیاد برکت، اجرای این طرح در سه شهرستان سردسیری استان و شهرستان چرام که از سطح قابل توجهی باغات گردو برخوردار است، پیش‌بینی شده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد افزود: در قالب این برنامه، باغداران متقاضی برای بهره‌مندی از تسهیلات کم‌بهره با دوره بازپرداخت پنج‌ساله شناسایی و از طریق شهرستان‌ها معرفی شده‌اند.

وی اصلاح و نوسازی باغات را یکی از راهکار‌های مؤثر برای افزایش میانگین تولید و ارتقای سودآوری باغداران دانست و اظهار کرد: باغدارانی که متقاضی اجرای طرح‌های اصلاح و نوسازی هستند، شناسایی و برای دریافت تسهیلات کم‌بهره معرفی شده‌اند و مراحل قانونی مربوط به پرداخت تسهیلات در حال انجام است.

صیادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بازار گردو و نحوه عرضه محصول گفت: باغداران معمولاً پس از برداشت و با توجه به شرایط بازار، محصول خود را عرضه می‌کنند و نگهداری گردوی خشک نیز به سازوکار پیچیده‌ای نیاز ندارد.

وی با اشاره به ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی استان تأکید کرد: یکی از خلأ‌های جدی در حوزه محصولات باغی کهگیلویه و بویراحمد، نبود صنایع فرآوری متناسب با ظرفیت تولید است که توسعه این بخش می‌تواند به ارزش افزوده بیشتر و افزایش درآمد باغداران کمک کند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد همچنین درباره مدیریت منابع آب و خاک و توسعه آبیاری بهینه خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان براساس شرایط و ضوابط قانونی، برنامه‌های حمایتی مناسبی در این زمینه دارد و توسعه باغات گردو نیز با رعایت الگوی کشت باغبانی و در صورت تأمین و نبود محدودیت منابع آب انجام خواهد شد.