به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، این دوره آموزشی با هدف تعمیق شناخت و آشنایی بیشتر شرکت‌کنندگان با معارف ارزشمند نهج‌البلاغه و بهره‌گیری از آموزه‌های این کتاب گران‌سنگ، در سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش شهرستان مهریز برگزار شد.

در این نشست، استاد مهدوی‌ارفع به تبیین مفاهیم و آموزه‌های نهج‌البلاغه پرداخت و نکاتی درباره اهمیت بهره‌گیری از سیره و اندیشه امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در زندگی فردی و اجتماعی بیان کرد.

این دوره در راستای ارتقای سطح آگاهی و توانمندسازی دانش‌پژوهان نهج‌البلاغه برگزار شد.