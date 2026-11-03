سازمان هواشناسی در تازه‌ترین پیش‌بینی هفتگی خود، با توجه به بازه زمانی ۱۱ تا ۲۴ آبان، هشدار و توصیه‌های لازم را برای مدیریت کاشت و برداشت محصولات کشاورزی و باغی اعلام کرد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس این اعلام، غلبه بارش‌های بیش از حد عادی در مناطق غرب، جنوب‌غرب، زاگرس و نوار شمالی کشور از ویژگی‌های اصلی این دو هفته است.

سازمان هواشناسی هشدار داد که احتمال وقوع بارش‌های سنگین و سیلابی در بخش‌هایی از زاگرس میانی و جنوبی وجود دارد که می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی نظیر آب‌گرفتگی، رواناب و فرسایش خاک شود.

در بخش‌های دیگر کشور، وضعیت به شرح زیر است:

۱. مناطق غرب، شمال‌غرب و جنوب‌غرب:

با وجود اثرات مثبت بارش‌ها بر رطوبت خاک و بهبود وضعیت منابع آب برای کشت‌های پاییزه، افت نسبی دما در هفته دوم (از ۱۸ تا ۲۴ آبان) در برخی از بخش‌های نوار غربی، باید از نظر تاثیر بر روند رشد محصولات پاییزه مورد توجه قرار گیرد.

۲. دامنه‌های جنوبی البرز و نوار شمالی:

بارش‌های پراکنده تا نسبتاً گسترده در این مناطق، با احتمال آب‌گرفتگی موضعی و اختلال در فعالیت‌های کشاورزی همراه خواهد بود.

۳. شمال‌شرق، شرق و جنوب‌شرق:

در این مناطق، تداوم گرمای نسبی و محدودیت رطوبت، مدیریت منابع آب را با چالش مواجه می‌کند.

سازمان هواشناسی با تاکید ویژه بر منطقه شمال‌شرق، نسبت به همزمانی بارش‌ها با دوره گلدهی و برداشت زعفران هشدار داد.

طبق این پیش‌بینی، بارش در این بازه می‌تواند با خیس شدن گل‌ها، افت کیفیت محصول، دشواری در عملیات برداشت و افزایش خطر آسیب فیزیکی به بنه‌ها، خساراتی را به این محصول استراتژیک وارد کند. همچنین افزایش رطوبت می‌تواند زمینه بروز برخی بیماری‌های گیاهی را فراهم آورد.

سازمان هواشناسی از کشاورزان و تولیدکنندگان خواسته است با توجه به همزمانی بارش‌ها با مراحل حساس رشد محصولات باغی و غلات، بر سلامت گیاه و پایداری کشت توجه بیشتری داشته باشند.