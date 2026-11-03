



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مراسم استقبال از پیکر مطهر شهدا، صبح امروز در دروازه قرآن شیراز و با حضور مسئولان و نیرو‌های نظامی و انتظامی برگزار شد.

سردار سرتیپ دوم سعید کوشکی جهرمی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان فارس گفت: پیکر ۷ شهید در ۷ نقطه استان تشییع و خاکسپاری می‌شود و پیکر ۱۳ شهید پس از اتمام مراسم‌ به معراج شهدای مرکزی تهران بازگردانده خواهند شد.

سردار کوشکی تصریح کرد: پیکر مطهر شهدای گمنام تا ۲۱ آبان ماه در مراسم‌ تجمع مردمی شبانه در سطح استان تشییع می شود .

وی بیان داشت: همچنین مراسم وداع با پیکر مطهر این شهدا، پنجشنبه ۲۱ آبان ماه پس از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ برگزار می‌شود.

سردار کوشکی در ادامه افزود: در ادامه این برنامه‌ها، روز جمعه ۲۲ آبان ماه، پیکر مطهر این شهدا همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، از میدان شهدای شیراز به سمت حرم مطهر شاهچراغ تشییع خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس از مردم استان فارس برای حضور در این مراسم‌های معنوی و همراهی با شهدای گمنام دعوت کرد.