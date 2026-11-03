به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عاطفه خرمی شاعر قمی در رثا و خونخواهی رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.

شبیه چشمه جوشانم، شبیه شعله سوزانم

همیشه مثل بارانم، ولی امروز طوفانم

غمی پیچیده در روحم، شبیه بید مجنونم

عزادارم، عزادارم، زنی گیسو پریشانم

روایت می‌کنم در خانه هر شب داغ سروی را

پر است از اشک من گلبوته‌های روی دامانم

بگو اسفند از جانم چه می‌خواهد! چه می‌خواهد!

بهارم، بعد از او، اما پر از داغ زمستانم

پُر ست این خانه از تصویر لبخند و نگاه او

به یاد خنده‌های مهربانش، ابر گریانم

گره خورده‌ست در جانم غمی سبز و سپید و سرخ

پس از داغش عَلم بر دوش شب‌های خیابانم

برای مرگ سرخ آماده‌ام دنیا! تماشا کن!

تماشا کن پس از آن صبح خونین، مرد میدانم!

اگر چه شب شده عالم ولی من راوی نورم

میان ظلمت تاریخ، خورشید فروزانم

روایت می‌کنم دل‌دادگی را، بی‌قراری را

برای کودکان خود، که خون‌خواه شهیدانم