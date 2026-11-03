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نتایج نهایی آزمون سراسری ۱۴۰۵ به صورت اینترنتی و از طریق وبگاه sanjesh.org اعلام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نتایج نهایی آزمون سراسری ۱۴۰۵ به صورت اینترنتی و از طریق سایت sanjesh.org در هفته آخر آبان اعلام میشود و داوطلبانی که برای انتخاب رشته محلهای مورد علاقه خود اقدام کردند، میبایست در موعد مقرر به سایت مذکور مراجعه کرده و با وارد کردن اطلاعات درخواستی نتایج نهایی آزمون سراسری خود را مشاهده کنند.
مراحل و راهنمای نحوه مشاهده اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری ۱۴۰۵:
۱. ورود به وبگاه سنجش و کلیک روی لینک مشاهده نتایج نهایی آزمون سراسری ۱۴۰۵
۲. وارد کردن اطلاعات خواسته شده
۳. مشاهده نتیجه نهایی