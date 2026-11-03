به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ محسن سلطانی گفت: در پی رصد‌های اطلاعاتی اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان، مشخص شد فردی با هویت معلوم قصد دارد مقادیری مواد مخدر از نوع هروئین را در پوشش مسافر و با استفاده از روش بلع و انباری به استان اصفهان منتقل کند.

وی افزود: با پیگیری اطلاعاتی و هدایت عملیاتی اداره عملیات ویژه و در قالب عملیاتی مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان نایین، اتوبوس حامل متهم در ایستگاه بازرسی شهید شرافت نایین متوقف شد و فرد موردنظر شناسایی و دستگیر شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان ادامه داد: پس از انتقال متهم به مقر انتظامی و انجام اقدامات قانونی و بررسی‌های لازم، ۴۰۰ گرم ماده مخدر هروئین که به روش بلع و انباری در معده وی حمل می‌شد، کشف و ضبط شد.

وی تأکید کرد: مبارزه با قاچاق و توزیع مواد مخدر با جدیت ادامه دارد و پلیس اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ از مسیر‌های مواصلاتی استان برای انتقال محموله‌های افیونی استفاده کنند.