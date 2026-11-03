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رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان از کشف ۴۰۰ گرم هروئین از معده یک مسافر اتوبوس خبر داد که قصد داشت محموله مواد مخدر را به شیوه بلع وارد استان کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ محسن سلطانی گفت: در پی رصدهای اطلاعاتی اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان، مشخص شد فردی با هویت معلوم قصد دارد مقادیری مواد مخدر از نوع هروئین را در پوشش مسافر و با استفاده از روش بلع و انباری به استان اصفهان منتقل کند.
وی افزود: با پیگیری اطلاعاتی و هدایت عملیاتی اداره عملیات ویژه و در قالب عملیاتی مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان نایین، اتوبوس حامل متهم در ایستگاه بازرسی شهید شرافت نایین متوقف شد و فرد موردنظر شناسایی و دستگیر شد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان ادامه داد: پس از انتقال متهم به مقر انتظامی و انجام اقدامات قانونی و بررسیهای لازم، ۴۰۰ گرم ماده مخدر هروئین که به روش بلع و انباری در معده وی حمل میشد، کشف و ضبط شد.
وی تأکید کرد: مبارزه با قاچاق و توزیع مواد مخدر با جدیت ادامه دارد و پلیس اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ از مسیرهای مواصلاتی استان برای انتقال محمولههای افیونی استفاده کنند.