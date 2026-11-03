نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس بر ضرورت اقتصادی‌کردن بهینه‌سازی مصرف انرژی تاکید کرد و گفت: توسعه شرکت‌های خدمات انرژی یا کارور و اعطای گواهی‌های صرفه‌جویی زمینه تأمین مالی طرح‌های بهینه‌سازی را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرهاد شهرکی به موضوع ناترازی گاز در زمستان اشاره و بیان کرد: انباشت ناترازی و کاهش ظرفیت تولید و فرآورش گاز در پی آسیب‌دیدگی چهار پالایشگاه پارس جنوبی، فشار مضاعفی بر شبکه انرژی کشور وارد کرده است، ازاین‌رو مدیریت مصرف برای حفظ پایداری شبکه به‌ویژه در استان‌های شمالی اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به پویش ۲۰ درجه تصریح کرد: تنظیم دمای محیط بین ۱۸ تا ۲۱ درجه، استفاده از پرده‌های ضخیم، درزگیری پنجره‌ها و مسدودکردن دریچه‌های کولر، از راهکار‌های ساده، اما مؤثر برای کاهش هدررفت انرژی است. بنابراین، مشارکت مردم در این زمینه می‌تواند به پایداری شبکه گاز در روز‌های سرد کمک کند.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر ضرورت اقتصادی‌کردن بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: توسعه شرکت‌های خدمات انرژی یا کارور و اعطای گواهی‌های صرفه‌جویی زمینه تأمین مالی طرح‌های بهینه‌سازی و جایگزینی بخاری‌های فرسوده با تجهیزات پربازده را فراهم می‌کند. در این الگو، خانوار‌ها بدون پرداخت هزینه اولیه از تجهیزات کارآمد بهره‌مند می‌شوند و از کاهش مصرف گاز و هزینه قبوض نیز سود می‌برند.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: رعایت دمای رفاه و اجرای راهکار‌های ساده صرفه‌جویی به کاهش ناترازی و عبور ایمن از زمستان کمک می‌کند.

شهرکی اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه (مدیریت و کاهش شدت انرژی) را ضروری دانست و بیان کرد: کمیسیون انرژی مجلس اجرای تکالیف قانونی و بازگشت منافع مالی حاصل از صرفه‌جویی به مشترکان را پیگیری می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی مصرف گاز در بخش‌های صنعتی و کشاورزی و توسعه سوخت‌های پشتیبان گفت: نظارت بر آمادگی دستگاه‌های مسئول برای عبور از زمستان ادامه خواهد داشت.