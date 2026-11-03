مسابقات جودو ششمین المپیاد فرهنگی ورزشی اراک، جام امیرکبیر، در مجموعه ورزشی شهید ثامنی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مسابقات جودو ششمین المپیاد بزرگ فرهنگی ورزشی اراک، جام امیرکبیر ۱۴۰۵، به مناسبت هفته اراک و به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک، در مجموعه ورزشی شهید ثامنی اراک برگزار شد.

این رقابت‌ها در رده سنی نوجوانان و در دو بخش دختران و پسران برگزار شد و جودوکاران برای کسب عناوین برتر به مصاف یکدیگر رفتند.

در پایان این مسابقات، به نفرات برتر مدال، لوح تقدیر و جوایز اهدا شد.

این رقابت‌ها با هدف توسعه و ترویج رشته ورزشی جودو، شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی نوجوانان، افزایش مشارکت نسل جوان در فعالیت‌های ورزشی و تقویت نشاط و پویایی اجتماعی برگزار شد.

تصویر: عزت اله صوفی