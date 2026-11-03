با هدف ارتقای سطح علمی و بررسی آخرین دستاوردهای نوین در حوزه درمان بیماری‌های عروق کرونر، سومین کنگره بین‌المللی انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران از ۱۳ تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ در هتل قلب بیمارستان شهید رجایی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیف‌اله عبدی، رئیس کنگره، با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی دانش متخصصان در مواجهه با بیماری‌های قلبی، اعلام کرد که این رویداد علمی فرصتی برای تبادل دانش میان متخصصان داخلی و بین‌المللی است.

وی تأکید کرد که با توجه به تحولات سریع در فناوری‌های درمانی، این کنگره فراتر از یک نمایشگاه علمی، بستری برای بررسی چالش‌های بالینی و انتقال تجربیات واقعی در مسیر درمان بیماران است.

هاشم سزاوار، دبیر علمی کنگره نیز با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر شواهد، افزود که برنامه‌های این دوره شامل مباحث متنوعی از مداخلات عروق کرونر و بیماری‌های ساختاری تا تصویربرداری‌های پیشرفته است.

این رویداد که شامل ۱۵ امتیاز بازآموزی است، گروه‌های مختلف از جمله متخصصان قلب، جراحان، بیهوشی و پرستاران بخش‌های ویژه را هدف قرار داده است.