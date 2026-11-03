معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: آستانه هشدار بالا برای کووید و آنفلوآنزا ۱۰ درصد تعیین شده که نمونه‌های مثبت آنفلوآنزا در خراسان جنوبی اکنون به ۹.۲ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به روند افزایشی شیوع بیماری‌های حاد تنفسی در استان گفت: آستانه هشدار بالا برای کووید و آنفلوآنزا ۱۰ درصد تعیین شده که نمونه‌های مثبت آنفلوآنزا در خراسان جنوبی اکنون به ۹.۲ درصد رسیده است.

مجید شایسته افزود: گزارش‌های نظام مراقبت حاکی از کاهش نسبی مراجعان سرپایی و افزایش موارد بستری با علائم حاد تنفسی شدید بوده و موارد مثبت آنفلوآنزا در کشور و استان روند افزایشی به خود گرفته است.

وی گفت: بر اساس بررسی نمونه‌های کشوری، سویه غالب آنفلوآنزا در هفته‌های اخیر از نوع B بوده و بیشترین گروه‌های سنی درگیر شامل کودکان و دانش‌آموزان (به‌ویژه گروه سنی زیر ۲ سال و کودکان ۶ تا ۱۵ سال) هستند.

‌معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به آمار آزمایشگاهی خراسان جنوبی از ابتدای سال تاکنون، از بررسی هزار و ۸۹۵ نمونه کووید و ۸۶۹ نمونه آنفلوآنزا با همکاری آزمایشگاه مرجع ویروس‌شناسی استان خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۰۷ مورد کووید و ۳۶ مورد آنفلوآنزا مثبت شده است.

شایسته با تأکید بر لزوم پیشگیری پیش از ورود به مرحله گسترش کلی بیماری آنفلوانزا، از عموم شهروندان خواست استفاده از ماسک را به‌ویژه در مراکز تجمعی، وسایل نقلیه عمومی، آسایشگاه‌ها و مراکز درمانی و مدارس جدی بگیرند؛ به‌ویژه افرادی که از بیماران مراقبت می‌کنند یا در بخش‌های پرخطر حضور دارند، باید دستورالعمل های بهداشتی را با دقت بیشتری رعایت کنند.

‌وی افزود: این بیماری با شروع ناگهانی علائمی همچون تب بالا، سردرد و بدن‌درد شدید شناخته می‌شود و در کودکان نیز علاوه بر نشانه‌های تنفسی، گاه علائم گوارشی پررنگ‌تر است.

‌معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به نقش کلیدی کودکان و دانش‌آموزان به عنوان «موتور‌های اصلی انتشار ویروس» گفت: مدارس کانون‌های اولیه شکل‌گیری و گردش ویروس هستند و دانش‌آموزان به دلیل حضور در محیط‌های تجمعی و کلاس‌های درس، ویروس را به خانه و سالمندان منتقل می‌کنند.

وی گفت: ویروس آنفلوآنزا به شدت سرما دوست است و در محیط‌های سرد و سطوح بسته می‌تواند تا ساعت‌ها و روز‌ها فعال بماند که این امر اهمیت رعایت بهداشت فردی و استفاده از ماسک را دوچندان می‌کند.