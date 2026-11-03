به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، قهرمان شاهی گفت: پرونده قاچاق روغن خوراکی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم آباد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از مستندات موجود و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت ۴۰ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا محکوم کرد.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، این محموله قاچاق از یک واحد مسکونی کشف و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.