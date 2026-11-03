در این نمایشگاه که تا ۲۴ آبان و پایان ایام فاطمیه برپاست، جلوه‌هایی از زندگی حضرت فاطمه (س) و سبک زندگی ایشان به نمایش گذاشته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، نمایشگاه «یاس کبود» با حضور نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد در سالن کنگره سه‌هزار شهید استان افتتاح شد.

نمایشگاه یاس کبود با حضور حجت‌الاسلام رضا نوری، نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد، در سالن کنگره سه‌هزار شهید استان برپا شد.

نمایشگاه «یاس کبود» با محوریت معرفی ابعاد مختلف شخصیتی و سیره زندگی حضرت فاطمه زهرا (س)، به تبیین جایگاه و نقش آن حضرت در فرهنگ اسلامی می‌پردازد.

همچنین از دیگر محور‌های مورد توجه در این نمایشگاه، بازخوانی و تبیین موضوعات مرتبط با اغتشاشات دی‌ماه و جنگ رمضان عنوان شده است.