مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری، با صدور پیامی، نسبت به وضعیت بحرانی و افت فشار گاز در شبکه سراسری هشدار داد و بر ضرورت اقدام فوری و همگانی در مدیریت مصرف تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سلیمیان در این پیام با اشاره بر اینکه پایداری انرژی در کشور نماد تاب‌آوری ملی است، افزود: از طبیعی و حفظ پایداری جریان آن، عزت، اقتدار و آبروی ایران عزیز ماست. در این لحظات حساس، حفظ گرمای خانه‌های مردم، بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی، تنها با غیرت و همبستگی مردم زاگرس‌نشین امکان‌پذیر خواهد بود.

مدیرعامل شرکت گاز استان از هم‌استانی‌ها خواست به‌خاطر ایران عزیز، مصرف بهینه را در بالاترین اولویت قرار دهند، شعله تجهیزات گرمایشی را به حداقل ممکن برسانند و به‌طور قاطع از روش‌های سنتی، پرمصرف و غیراستاندارد خودداری کنند.

سلیمیان یادآور شد: همکاران و مدافعان حوزه انرژی شبانه‌روز در میدان ایستاده‌اند تا جریان شریان‌های حیاتی قطع نشود، اما عبور عزتمندانه از این شرایط دشوار، مستلزم همراهی و هوشیاری تک‌تک شهروندان است. امروز هر یک درجه کاهش دما در محیط کار و زندگی، گامی در پاسداری از تمامیت و عزت ایران است.