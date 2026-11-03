به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ فتح الله نصیریان گفت: برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر راهپیمایی ۱۳ آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز)، محدودیت توقف خودرو‌ها از ساعت ۶ صبح و محدودیت تردد وسایل نقلیه از ساعت ۸ صبح در مسیر‌های اعلام شده راه پیمایی در رشت برقرار خواهد شد.

وی افزود: این محدودیت‌ها به کمک ماموران پلیس راهور در مسیر‌های اعلام شده راهپیمایی شامل مسیر شماره یک: میدان پاسداران، خیابان آزادگان، میدان فرهنگ، خیابان امام خمینی (ره)، پیاده راه فرهنگی میدان شهرداری (میدان شهدای ذهاب) - مسیر شماره دو: دانشکده علوم پایه، خیابان نامجو، چهارراه قدس، خیابان امام خمینی (ره)، پیاده راه فرهنگی میدان شهرداری (میدان شهدای ذهاب) و مسیر شماره سه: مسجد الفتح چمارسرا، خیابان طالقانی، خیابان علم‌الهدی، پیاده راه فرهنگی میدان شهرداری (میدان شهدای ذهاب)، اعمال خواهد شد.

سرهنگ نصیریان از شهروندان خواست برای برگزاری هر چه بهتر مراسم این روز ملی، با ماموران پلیس راهور همکاری و به محدودیت‌های اعلام شده توجه کنند.