وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اجتماع دانش‌آموزان کشور دوست به یاد دیدار سالیانه با امام شهید و تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر ضرورت ادامه راه شهدا، تلاش برای دستیابی به قله‌های علم و دانش و حضور مسئولانه دانش‌آموزان در عرصه‌های مختلف اجتماعی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر علیرضا کاظمی در اجتماع دانش‌آموزان کشور که به یاد دیدار سالیانه با امام شهید و با محوریت تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای دانش‌آموز، از حضور و ابراز محبت دانش‌آموزان به مقام معظم رهبری قدردانی کرد.

وی با اشاره به اهمیت این اجتماع و یادآوری دیدار تاریخی دوازدهم آبان‌ماه، اظهار کرد: امروز خدا را شاکریم که این فرصت فراهم شد تا در یادآوری دیدار‌های سالیانه، در محضر امام شهیدمان گرد هم آییم و با رهبر معظم انقلاب اسلامی عهد و پیمان ببندیم که راه شهدا، امام شهدا و رهبر شهیدمان را تا پای جان ادامه دهیم.

کاظمی افزود: این روز‌ها یادآور عزت، استقلال و سربلندی ملت ایران و فریاد‌های «هیهات من الذله» است. ما با گرامیداشت یاد آن روزها، بر ادامه مسیر شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید می‌کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی، تصریح کرد: باید راه دانش‌آموزان سال ۱۳۵۷، دانشجویان تسخیرکننده لانه جاسوسی و شهدای دانش‌آموزی همچون شهید حسین فهمیده و شهید بهنام محمدی را با افتخار ادامه دهیم.

وی با اشاره به ابراز علاقه و دلدادگی دانش‌آموزان به رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: امروز شاهد جلوه‌ای از عشق و علاقه دانش‌آموزان جمهوری اسلامی ایران به رهبر فرزانه انقلاب بودیم و پیام محبت‌آمیز ایشان خطاب به دانش‌آموزان نیز به آنان منتقل شد؛ پیامی که می‌تواند هدیه‌ای ارزشمند در آستانه سیزدهم آبان و هفته استکبارستیزی باشد.

کاظمی با اشاره به فرارسیدن روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، خاطرنشان کرد: امیدواریم دانش‌آموزان در روز سیزدهم آبان با حضور گسترده و باشکوه خود، بار دیگر نقش‌آفرینی کنند و مواضع خود را در برابر استکبار جهانی اعلام کنند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه دانش‌آموزان به علم‌آموزی و مسئولیت‌پذیری، گفت: دانش‌آموزان باید با تلاش، کوشش، جدیت و مسئولیت‌شناسی، قله‌های رفیع علم و دانش را فتح کنند و در کنار تحصیل و پیشرفت علمی، ایمان به خدا و حضور مسئولانه در عرصه‌های اجتماعی را نیز سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند.

وزیر آموزش و پرورش در پایان با اشاره به ضرورت پاسخ‌گویی به مطالبات و آرمان‌های نسل شهید و حفظ یاد و راه شهدا، ابراز امیدواری کرد دانش‌آموزان با تقویت بنیه علمی، ایمان و روحیه مسئولیت‌پذیری، در مسیر پیشرفت کشور گام بردارند.