به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حیدر عمرانی گفت: پنج هزار و ۴۵۸ واقعه ولادت در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در این استان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۹ درصد کاهش دارد.

وی اظهار داشت: از مجموع ولادت‌های ثبت‌شده در این مدت، دو هزار و ۸۴۲ نوزاد پسر و دو هزار و ۶۱۶ نوزاد دختر بوده‌اند.

عمرانی افزود: نسبت جنسی ولادت در استان بوشهر در این بازه زمانی ۱۰۸.۶ بوده است؛ به این معنا که به ازای هر ۱۰۰ نوزاد دختر، حدود ۱۰۹ نوزاد پسر متولد شده‌اند.

مدیرکل ثبت احوال استان یادآور شد: در شش‌ماهه نخست امسال، ۹۸ مورد دوقلوزایی و دو مورد سه‌قلوزایی نیز در استان ثبت شده است.

عمرانی گفت: میانگین سن مادران هنگام تولد نخستین فرزند در استان بوشهر در این مدت ۲۷.۶ سال بوده که با وجود افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، همچنان از میانگین کشوری ۲۷.۸ سال پایین‌تر است.

وی ادامه داد: در میان شهرستان‌های استان، بوشهر با ۲۸.۷ سال و جم با ۲۸.۶ سال بیشترین میانگین سن مادران هنگام تولد نخستین فرزند را داشته‌اند و کمترین میانگین نیز با ۲۶.۱ سال مربوط به شهرستان کنگان بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان بیان کرد: میانگین سن پدران هنگام تولد نخستین فرزند در شش‌ماهه نخست امسال ۳۲.۸ سال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته، اما همچنان از میانگین کشوری ۳۲.۷ سال بالاتر است.

عمرانی افزود: بیشترین میانگین سن پدران هنگام تولد نخستین فرزند در شهرستان تنگستان با ۳۴.۱ سال و کمترین آن در شهرستان عسلویه با ۳۱.۵ سال ثبت شده است.

وی تأکید کرد: داده‌های ثبت احوال از منابع رسمی و قابل اتکا برای رصد تحولات جمعیتی و تحلیل روند‌های ولادت است و در برنامه‌ریزی‌های کلان و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و اجتماعی استان نقش مهمی دارد.