سرپرست اداره‌‍ کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل گفت: پیشرفت کد شناسایی اماکن (ژئوکد) در مناطق شهری و روستایی استان به بیش از ۸۵ درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ، قادر سیم زن در نشست با مدیرکل پست استان اظهار کرد: هم‌اکنون اردبیل توانسته است جایگاه دهم کشوری را در اجرای این طرح ملی به خود اختصاص دهد.

وی گفت: اجرای موفق پروژه ملی GNAF به عنوان زیربنای اصلی دولت الکترونیک و مدیریت شهری هوشمند، نه تنها خطا‌های توزیع مرسولات را به حداقل می‌رساند، بلکه با یکپارچه‌سازی اطلاعات مکانی نقش موثرتری در تسهیل امدادرسانی، توسعه کسب‌وکار‌های مبتنی بر موقعیت و ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان در اقصی نقاط استان اردبیل ایفا می‌کند.

سرپرست اداره‌‍ کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های اطلاعات مکانی و تکمیل بانک اطلاعات نشانی‌های استاندارد در راستای ارتقای کیفیت خدمات پستی و تسهیل خدمات‌رسانی به شهروندان، تصریح کرد: بر اساس آخرین ارزیابی‌ها از مجموع ۹۲۱ هزار رکورد اطلاعات مکانی در استان تعداد۷۹۷ هزار و ۷۷۰ مکان ژئوکدگذاری شده است.

وی بر لزوم هم‌افزایی بیشتر برای توسعه زیرساخت‌های پستی و ارتباطی استان تأکید کرد.

جواد رسولی، مدیرکل پست استان اردبیل نیز در این نشست بر ضرورت تداوم همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل فرآیند ژئوکد و پلاک‌کوبی اماکن در استان تاکید کرد و گفت: تکمیل این طرح نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های اطلاعات مکانی و ارائه خدمات دقیق‌تر و هوشمندتر به شهروندان خواهد داشت.

طرح نشانی ملی استاندارد اماکن یا GNAF که مخفف Geo Coded National Address File می‌باشد، به معنی پایگاه نشانی ملی ژئوکد شده است که امکان بررسی و صحت‌سنجی یک نشانی فیزیکی به همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را مقدور می‌کند.

تسهیل و تسریع انواع خدمات شهری، مبادلات کالا، خدمات پستی از جمله مزیت‌های کد شناسایی اماکن و به عبارت دیگر هویت‌بخشی الکترونیکی به مکان‌ها است.