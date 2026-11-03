مدیر پژوهش‌سرای دانش‌آموزی شهید خوشبخت بوشهر گفت: دانش‌آموزان بوشهر و گناوه با حضور در نخستین رویداد دانش‌آموزی علوم شناختی، مسئولیت برگزاری و مدیریت سه ایستگاه تخصصی در حوزه حل مسئله، زبان و پردازش معنایی و آینده علوم شناختی را برعهده گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مریم دشتی‌زاده اظهار داشت: این رویداد همزمان با نهمین کنگره بین‌المللی نقشه‌برداری مغز در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.

وی افزود: زهرا امیری و اسرا امیری از دبیرستان شاهد نجابت بوشهر، رقیه صیادی از دبیرستان نمونه دولتی کوثر گناوه، زهرا امیری از دبیرستان عترت گناوه، زهرا قربانی از متوسطه اول فرزانگان گناوه، سیده فاطمه موسوی از مدرسه فاطمه زهرا (س) و سبحان حیاتی و علی امیری از مدرسه شهید تیموری گناوه دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این برنامه بودند.

دشتی‌زاده با اشاره به مسئولیت دانش‌آموزان در برگزاری سه ایستگاه تخصصی بیان کرد: ایستگاه نخست با موضوع حل مسئله، بر تقویت توانمندی‌های ذهنی و راهبرد‌های تصمیم‌گیری تمرکز داشت و در ایستگاه زبان و پردازش معنایی، چگونگی درک مفاهیم و ارتباطات در مغز بررسی شد.

وی افزود: ایستگاه سوم نیز با عنوان آینده علوم شناختی، با هدف آشنایی دانش‌آموزان و بازدیدکنندگان با چشم‌انداز‌های توسعه این علم و فرصت‌های شغلی مرتبط با آن برگزار شد.