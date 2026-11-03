اجتماع دانش‌آموزی «تازه‌نفس» با حضور جمعی از نوجوانان در رواق کشوردوست برگزار شد و در آن، از دستخط رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه یک دانش‌آموز ده‌ساله رونمایی شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اجتماع دانش‌آموزی «تازه‌نفس» با حضور جمعی از نوجوانان در رواق کشوردوست برگزار شد.

این اجتماع با یادآوری دیدار‌های دانش‌آموزان با امام شهید و با هدف تجدید عهد و هم‌پیمانی نسل نوجوان با رهبر معظم انقلاب برگزار شد.

در جریان این مراسم، از دستخط رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه علیرضا بخشی، دانش‌آموز ده‌ساله، رونمایی شد. همچنین هدیه معظم‌له به این دانش‌آموز نیز به وی اهدا شد.