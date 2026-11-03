کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز ظهر تا شب، تشدید ناپایداری‌ها و وقوع توفان تندری در برخی نقاط شمالی، شرقی، مرکزی استان و شمال تنگه هرمز پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: آسمان قسمتی ابری همراه با افزایش ابر گاه رگبار باران و رعد و برق و از ظهر تا شب با تشدید ناپایداری، با رشد و گسترش ابر، توفان تندری و بارش‌های نقطه‌ای نسبتاً شدید باران و صاعقه و تگرگ و سیلابی شدن مسیل ها، تندباد لحظه‌ای، بروز گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا در ارتفاعات و برخی نقاط شهرستان‌های بندرعباس، رودان، میناب، بشاگرد، حاجی آباد، قشم، خمیر، لنگه و شمال تنگه هرمز پیش بینی می‌شود.

او افزود: توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود و در تردد‌های عصرگاهی احتیاط لازم به کار گرفته شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا امروز و فردا با افزایش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی نسبتاً مواج پیش بینی می‌شود و بعدازظهر و شب در محدوده شمال تنگه هرمز و سواحل مرکزی استان به ویژه قشم، هرمز، هنگام، لارک، بندرعباس، خمیر، لنگه و سیریک با احتمال ناپایداری جوی و تندباد لحظه‌ای و مواج شدن دریا همراه خواهد بود.

سی سی پور توصیه کرد: تمهیدات لازم به خصوص در بنادر مرکزی و غربی برای تردد ایمن شناور‌ها انجام شود و شناور‌ها به ویژه سبک و صیادی از رفتن به دریا در این مدت خودداری کنند.

او افزود: فردا چهارشنبه و پنجشنبه تداوم فعالیت سامانه بارشی در نقاطی از استان پیش بینی می‌شود و دریا روز چهارشنبه نیز با افزایش باد‌های غربی نسبتاً مواج خواهد بود و از لحاظ دمایی در این مدت نوسان ۱ تا ۳ درجه‌ای دما مورد انتظار است.