مراسم نکوداشت شهید کمال خرازی در دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران برگزار شد و در این مراسم به­تبیین ویژگی‌های شخصیتی، منش دیپلماتیک، جایگاه علمی و پایبندی اعتقادی وی پرداخته شد.

زهرا حسینی سرشت، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش می‌دهد؛

به گفته مصطفوی، عضو شورای راهبردی روابط خارجی­ایران، شهید کمال خرازی، ­فردی بسیار متشرع و مقید به باور‌های دینی بود و هرگاه از منویات مقام معظم رهبری اطلاع پیدا می‌کرد، خود را به آن پایبند می‌دانست. ­شهید خرازی در دیدار با افراد غیرایرانی نیز تلاش می‌کرد نقش راهنما داشته باشد و مسیر پیش‌رو را برای آنان تبیین کند؛ ویژگی‌ای که موجب شده بود مورد علاقه و توجه دیگران قرار گیرد.