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مراسم نکوداشت شهید کمال خرازی در دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران برگزار شد و در این مراسم بهتبیین ویژگیهای شخصیتی، منش دیپلماتیک، جایگاه علمی و پایبندی اعتقادی وی پرداخته شد.
زهرا حسینی سرشت، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش میدهد؛
به گفته مصطفوی، عضو شورای راهبردی روابط خارجیایران، شهید کمال خرازی، فردی بسیار متشرع و مقید به باورهای دینی بود و هرگاه از منویات مقام معظم رهبری اطلاع پیدا میکرد، خود را به آن پایبند میدانست. شهید خرازی در دیدار با افراد غیرایرانی نیز تلاش میکرد نقش راهنما داشته باشد و مسیر پیشرو را برای آنان تبیین کند؛ ویژگیای که موجب شده بود مورد علاقه و توجه دیگران قرار گیرد.