عملیات انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ تحمیلی سوم، امروز دوازدهم آبان در جنوب و شرق اصفهان و همچنین شهر ابریشم اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: امروز از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه به دنبال اجرای عملیات انهدام مهمات عمل نکرده جنگ رمضان در جنوب و شرق اصفهان، صفه، بهارستان و شهر ابریشم صدای انفجار شنیده خواهد شد.

منصور شیشه فروش افزود: این عملیات‌های کنترل شده را تیم‌های تخصصی یگان‌های ارتش انجام می‌دهند و جای نگرانی ندارد.