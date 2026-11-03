تیم تنیس روی میز مرکز تربیت و آموزش ۰۴ امام رضای بیرجند در مسابقات قهرمانی نزاجا در بخش تیمی مقام دوم و در بخش دوبل مقام سوم را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مسابقات قهرمانی نزاجا با شرکت ۳۵ تیم از نهم آبان به میزبانی مرکز آموزش هوانیروز شهید وطن پور اصفهان در سه رشته تیمی، دوبل و انفرادی برگزار شد.

در این رقابت ها در رشته تیمی تیپ ۵۵ هوابرد شیراز مقام اول، مرکز آموزش ۰۴ امام رضا(ع)بیرجند مقام دوم و قرارگاه لشکری ۲۱ حمزه و هوانیروز اصفهان مقام سوم مشترک را کسب کردند

در بخش دوبل تیم حسین کوثری و مرتضی مشهوری از مرکز آموزش ۰۴ امام رضا(ع) مقام سوم و در بخش انفرادی حسین کوثری و مرتضی مشهوری به ترتیب مقام پنجم و ششم انفرادی را به خود اختصاص دادند.

تیم مرکز آموزش ۰۴ امام رضا(ع)بیرجند با ترکیب محمدرضا عباس پور، مربی و حسین کوثری، مرتضی مشهوری و ابوطالب خواجه ملک در این رقابت ها حضور یافت.