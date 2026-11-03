به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کامبیز کریمی در جلسه شورای اجتماعی شهرستان در تشریح دستور کار جلسه و موضوعات مرتبط با کارگروه پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، به ضرورت بررسی ابعاد مختلف ناهنجاری‌ها و مفاسد اخلاقی در سطح کلانشهر تهران پرداخت و افزود: بخشی از مسائل و آسیب‌های اجتماعی موجود در پایتخت، به دلیل ماهیت پیچیده و بعضاً نوظهور بودن، کمتر در جلسات شهرستانی مطرح شده‌اند؛ از این رو لازم است دستگاه‌های تخصصی، اطلاعات و گزارش‌های دقیق خود را درباره ماهیت این پدیده‌ها، گستره و کانون‌های شکل‌گیری آنها و عوامل مؤثر در بروز و گسترششان ارائه کنند.

کریمی با اشاره به محور‌های پیش‌بینی‌شده در کمیته مهار و کاهش مفاسد اخلاقی، موضوع افراد دارای ملال جنسیتی و ابعاد مختلف درمانی، روانی، اجتماعی، خانوادگی، حقوقی، هویتی، بیمه‌ای و حمایتی آن را از جمله موضوعات قابل بررسی دانست و تصریح کرد: لازم است دستگاه‌های مرتبط، ضمن تبیین وضعیت موجود، چالش‌ها و خلأ‌های قانونی و اجرایی را شناسایی کرده و برای طراحی مسیر‌های مشخص حقوقی، هویتی، درمانی و حمایتی پیشنهاد‌های عملیاتی ارائه دهند.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران با بیان اینکه همکاری میان دستگاه‌هایی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی، بهزیستی، دستگاه قضایی، ثبت احوال، نظام وظیفه، بیمه‌ها و نهاد‌های حمایتی در این زمینه ضروری است، خاطرنشان کرد: باید مسئولیت هر دستگاه به‌صورت شفاف مشخص شود تا از موازی‌کاری، سردرگمی مراجعان و ایجاد آسیب‌های ثانویه جلوگیری شود.

وی در ادامه با انتقاد از تقلیل مسائل اجتماعی به صرفاً آسیب‌های اجتماعی، گفت: مسائل اجتماعی ماهیتی گسترده و پیچیده دارند و آسیب‌های اجتماعی تنها بخشی از نظام مسائل اجتماعی کشور را تشکیل می‌دهند؛ با این حال، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی، وظایف و برنامه‌های خود را در کارگروه‌های تخصصی دنبال و گزارش عملکردشان را ارائه کنند.

کریمی همچنین با اشاره به تعدد کارگروه‌های تخصصی ذیل شورای اجتماعی شهرستان، از جمله کارگروه اختلال مصرف مواد مخدر، مهار و کاهش مفاسد اخلاقی، زنان و خانواده، کاهش طلاق، پیشگیری و مقابله با مشروبات الکلی، ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و مقابله با خودکشی، خواستار مشارکت فعال دستگاه‌های عضو و ارائه گزارش‌های مستند در هر یک از این حوزه‌ها شد.

وی با اشاره به تجربه شناسایی و بررسی فعالیت اتاق‌های فرار غیرمجاز در تهران بیان کرد: در جریان بررسی‌های انجام‌شده، تنها تعداد محدودی از آنها برای دریافت مجوز اقدام کرده بودند. این موضوع نشان می‌دهد که برخی مسائل و فعالیت‌های آسیب‌زا در لایه‌های کمتر قابل مشاهده شهر شکل می‌گیرند و تا زمان شناسایی و ورود دستگاه‌های مسئول، ممکن است از نظارت و ساماندهی لازم برخوردار نباشند.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری تهران با تأکید بر ضرورت واقع‌بینی در مواجهه با مسائل اجتماعی پایتخت، افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با بررسی دقیق حوزه مأموریتی خود، موارد مواجهه با این پدیده‌ها، مراجعات صورت‌گرفته و اقدامات انجام‌شده را احصا کنند و حتی اگر تاکنون با موضوعات مطرح‌شده مواجهه مستقیمی نداشته‌اند، بررسی آن را در دستور کار قرار دهند.

کریمی در پایان، خواستار ارائه گزارش‌های تخصصی دستگاه‌ها درباره وضعیت موجود، نحوه مواجهه با مسائل هویتی و حقوقی، ظرفیت‌های درمانی و حمایتی و خلأ‌های احتمالی در این حوزه شد تا با شناخت دقیق‌تر ابعاد موضوع، زمینه اتخاذ تصمیمات کارشناسی و تدوین راهکار‌های هماهنگ برای مدیریت و کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهرستان تهران فراهم شود.