به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا ساعت ۸ صبح امروز در شوشتر ۱۵۳ و در اهواز ۱۵۲ AQI ثبت شده که نشان دهنده ناسالم بودم هوا برای همه گروه‌های سنی و وضعیت قرمز آلودگی هواست.

همچنین این شاخص در شهر‌های هندیجان ۱۴۳، شوش ۱۴۰، ملاثانی ۱۲۵، گتوند ۱۲۴، شادگان ۱۱۵ و در دزفول ۱۰۷ AQI ثبت شده که نشان دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم بودن هوای این شهر‌ها برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.