فرماندار سمیرم بر حضور پرشور اقشار مختلف مردم به‌ویژه نسل جوان در مراسم استقبال از کاروان اهالی بهشت و اجرای برنامه‌های فرهنگی برای گرامیداشت شهدا تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمود مسلم‌زاده در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان گفت: استقبال از این کاروان باید متفاوت از گذشته باشد و ادارات و نهاد‌های فرهنگی با برنامه‌ریزی، زمینه حضور اقشار مختلف مردم و به‌ویژه جوانان را فراهم کنند.

وی افزود: امروز اتحاد و همدلی مردم جامعه به واسطه ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های شهداست.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سمیرم نیز با اشاره به حضور مردم این شهرستان در صحنه‌های مختلف گفت: حضور و میدان‌داری مردم در بیش از ۲۵۰ شب، نشان‌دهنده عشق و علاقه آنان به نظام اسلامی است.

سرهنگ مسلم اسماعیلی افزود: با توجه به شرایط جنگی کشور، روشنگری و روایتگری دستاورد‌های انقلاب، وظیفه هر فرد آگاه برای حفظ انسجام و همدلی مردم است.