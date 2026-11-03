



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علی عزیزی، مدیرکل استاندارد فارس در نشست خبری اظهار کرد: بهره‌برداری از پارک آبی شیراز منوط به دریافت تمامی مجوز‌ها و گواهی‌های مورد نیاز است و تا زمان تکمیل فرآیند قانونی، اجازه افتتاح این مجموعه صادر نخواهد شد.

وی افزود: در همین راستا، مکاتبات لازم با شهردار شیراز انجام شده و شهرداری نیز موضوع را در دستور پیگیری قرار داده است. استاندار فارس هم بر ضرورت دریافت پروانه استاندارد پیش از آغاز فعالیت این مجموعه تاکید کرده است.

مدیرکل استاندارد فارس با اشاره به نظارت مستمر بر روند احداث پارک آبی گفت: از ابتدای اجرای طرح ، اقدامات انجام‌شده تحت نظارت اداره کل استاندارد و شرکت‌های بازرسی دارای صلاحیت بوده و تعامل مناسبی میان این اداره کل و شهرداری برای رعایت الزامات قانونی وجود دارد.

پارک آبی شیراز در بزرگراه حسینی الهاشمی در شمال‌غرب شیراز واقع شده و با برخورداری از ۲۱ سرسره آبی در دو بخش بزرگسالان و کودکان، استخر موج‌ساز به مساحت یک هزار و ۱۰۰ مترمربع برای شبیه‌سازی امواج دریا، رودخانه تفریحی ۳۰۰ متری برای گردش و آرامش، سایت موج‌سواری و غواصی به همراه بخش‌های آموزشی، سونای خشک و بخار مجهز به فناوری‌های پیشرفته، جکوزی‌های لوکس، سالن‌های VIP، حمام ترکی، حوضچه نمک، خدمات ماساژ و همچنین سیستم پیشرفته تصفیه و بازیافت آب با رویکرد حفظ محیط زیست،یکی از بزرگترین مجموعه‌های تفریحی کشور خواهد بود.