به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس؛ مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس گفت: هدف از برگزاری این رزمایش اعلام آمادگی نسل آینده برای پاسداری از مرز‌های آبی کشور و صیانت از هویت ایرانی ـ اسلامی خلیج فارس است.

علی یگانه با اشاره به ادامه دفاع از آب‌های سرزمینی افزود: با وجود روز‌های دشوار در جنگ ۴۰ روزه، دفاع از آب‌های سرزمینی و نیلگون خلیج فارس، همچنان با حضور و فداکاری دلاورمردان دریایی در هرمزگان ادامه دارد.

وی گفت: برگزاری این رزمایش پیامی روشن به آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی است که بدانند دانش‌آموزان و نسل آینده ایران اسلامی نیز، همواره بعنوان مرزداران خلیج فارس و ایران اسلامی آماده دفاع از وطن و آب‌های سرزمینی هستند و در راه صیانت از کشور، جان خود را فدا می‌کنند.

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مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس گفت: این حرکت نمادین با هدف نمایش عزم و اراده ملت ایران و یادآوری این حقیقت که خلیج فارس همواره متعلق به ایران است و آب‌های آن جایگاهی برای حضور متجاوزان نخواهد بود، برگزار شد.

در این رزمایش، دانش‌آموزان بسیجی نیز بر اهمیت خلیج فارس و تنگه راهبردی هرمز، و پایبندی خود به دفاع از تمامیت ارضی و مرز‌های آبی کشور تأکید کردند.

دانش‌آموزان در پیام‌های خود اعلام کردند: اینجا خلیج فارس است، تا پای جان برای حفظ این آب و خاک ایستاده‌ایم.