مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو گفت: همزمان با هجدهمین مرحله پویش «نبض تحول دیجیتال»، قابلیت‌های جدیدی به سامانه امور داروخانه‌ها اضافه شده و فرآیندهای مرتبط با متقاضیان و داروخانه‌ها با هدف تسهیل ارائه خدمات و کاهش مراجعات حضوری در حال توسعه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید کاظمی با اشاره به هجدهمین مرحله پویش «نبض تحول دیجیتال» گفت: توسعه سامانه جدید امور داروخانه‌ها با هدف تسهیل فرآیندها، پاسخگویی به نیازهای کاربران و بهبود خدمات الکترونیکی همچنان ادامه دارد.

وی افزود: در هفته گذشته، امکان ثبت درخواست ویرایش اطلاعات هویتی متقاضیان از جمله محل تولد، محل سکونت و دین در سامانه فراهم شده است. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به درگاه یکپارچه سازمان به نشانی my.fda.gov.ir درخواست خود را ثبت کنند و پس از بررسی اسناد و مدارک، ویرایش اطلاعات با تأیید کارشناس انجام خواهد شد.

مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو ادامه داد: همچنین فرآیند تمدید پروانه تأسیس و بهره‌برداری به درگاه ملی مجوزها متصل شده و متقاضیان می‌توانند درخواست تمدید مجوز خود را از طریق این درگاه ثبت کنند.

کاظمی اظهار کرد: در راستای تکمیل خدمات الکترونیکی، مجوزهای متقاضیانی که در سال‌های گذشته شناسه یکتای مجوز خود را از طریق درگاه ملی مجوزها دریافت کرده بودند نیز به درگاه تخصصی سازمان اضافه شده است.

وی همچنین از اتصال مجوز «داروخانه‌های نوین (مجوز فروش اینترنتی برخط محصولات سلامت‌محور)» به درگاه ملی مجوزها خبر داد و گفت: بر این اساس، داروخانه‌ها می‌توانند درخواست خود را در درگاه ملی مجوزها و سامانه تخصصی سازمان ثبت و مجوز مربوطه را برای مدت یک سال دریافت کنند. پس از دریافت این مجوز نیز امکان ثبت درخواست نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی فراهم خواهد بود.

مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: متقاضیان می‌توانند موارد، مشکلات و پیشنهادهای خود درباره سامانه را از طریق سامانه خدمت به نشانی Khedmat.fda.gov.ir و در بخش «پشتیبانی داروخانه‌ها» ارسال کنند.

سعید کاظمی خاطرنشان کرد: توسعه مستمر سامانه امور داروخانه‌ها با هدف تسهیل ارائه خدمات، کاهش مراجعات حضوری، شفاف‌سازی فرآیندها و حرکت به سمت ارائه خدمات هوشمند و الکترونیکی در حوزه داروخانه‌ها ادامه خواهد داشت.