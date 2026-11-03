امام جمعه اهل سنت کیش، با اشاره به ضرورت بازنگری در نحوه اجرای مقررات، مجوزها، عوارض، مالیات‌ها و تعهدات فعالان اقتصادی گفت: شرایط واقعی کسب‌وکار‌ها باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیخ یعقوب شمس با بیان اینکه سازمان منطقه آزاد کیش در شرایط کنونی مسئولیت مهمی در حمایت از اقتصاد جزیره دارد، افزود: همه بخش‌های سازمان، از حوزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری تا امور مالی، حقوقی، گمرکی، گردشگری و خدمات شهری، باید شرایط فعالان اقتصادی را در تصمیم‌ها و اقدامات خود در نظر بگیرند.

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