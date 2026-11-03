به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۲۱ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح سه‌شنبه دوازدهم آبان ماه با میانگین ۸۹ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۹۶، احمدآباد ۹۱، استانداری اصفهان ۷۷، میدان انقلاب و خیابان پروین اعتصامی ۸۷، پارک زمزم ۸۳، دانشگاه صنعتی ۶۸، دانشگاه علوم پزشکی ۸۰، رودکی ۷۹، رهنان ۸۴، زینبیه ۹۶، فرشادی ۸۹، فیض ۸۵ و ولدان ۸۳ AQI وضعیت قابل قبول و در شهرک منتظری با عدد ۳۸ و میرزا طاهر ۳۶ AQI پاک را نشان می‌دهد.

شاخص هوا در ایستگاه سپاهان‌شهر با عدد ۱۰۱، ملک شهر ۱۲۷، کاوه ۱۰۷ و جی ۱۵۰ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه محور شرق اصفهان با عدد ۱۶۳ AQI ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.