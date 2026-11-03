فرماندار شهرستان پردیس از ساخت همزمان شش مدرسه خبر داد و گفت: ساختمان جدید شهرداری و فاز نخست مرکز پژوهشی رویان نیز با پیشرفت بیش از ۹۰ درصد، در آستانه بهره برداری قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا طاهرخانی در حاشیه بازدید از طرح‌های عمرانی و خدماتی شهرستان، گفت: در این روند ساخت شش مدرسه، اجرای بوستان‌های شهری و آسفالت و روکش خیابان‌های مورد مطالبه، بررسی شد.

وی افزود: عملیات اجرایی مصلای پردپس از جانمایی زمین و انجام مراحل انتقال آغاز شده است. ساختمان مرکزی جدید شهرداری نیز حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای افتتاح در دهه فجر آماده می شود.

وی با اشاره به بازدید از مجموعه دانش بنیان رویان وابسته به جهاد دانشگاهی گفت: فاز نخست این مرکز، شامل آزمایشگاه سلول‌های بنیادین، در حال تکمیل است و امیدواریم تا دهه فجر به بهره‌برداری برسد.

طاهرخانی مسکن را از اولویت‌های شهرستان دانست و افزود: در دولت چهاردهم بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی خریداری شده و بیش از هزار و ۴۰۰ واحد دیگر قابل تحویل است که رفع نواقص آنها در حال انجام است.

در ادامه این بازدید، آرام حمیدی، مدیرکل طرح‌های عمرانی جهاد دانشگاهی، از پیشرفت ۹۶ درصدی فاز بازدید از آزمایشگاه ملی رویان در پردیس خبر داد و گفت: این مجموعه در سه طبقه و با زیربنای حدود ۱۱ هزار مترمربع ساخته شده و برای تکمیلبهره برداری آن به ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی افزود: این مرکز در حوزه علوم شناختی، مغز و اعصاب فعالیت خواهد کرد و در صورت اعتبار، بهره برداری از فاز نخست آن در دهه فجر پیش بینی شده است.