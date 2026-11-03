حسن حبیبی، بازیکن و مربی اسبق فوتبال ایران درگذشت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، حسن حبیبی، چهره نامدار فوتبال ایران دوشنبه شب (۱۱ آبان) در بیمارستان شریعتی تهران درگذشت.

وی در ۱۸ بهمن ۱۳۱۸ به دنیا آمد، او در ۱۸ بهمن ۱۳۴۹ به صورت رسمی از دنیای بازی خداحافظی کرد.

این شخصیت فراموش نشدنی فوتبال ایران در تیم‌های شاهین تهران، استقلال و پاس تهران سابقه بازی داشت. او بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، اولین کسی بود که سمت سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران را به عهده گرفت.

حبیبی از مفاخر و بزرگان فوتبال ملی و باشگاهی ایران بود و شاگردان بسیاری تربیت کرد و در سال ۱۳۴۸ از سوی مجله کیهان ورزشی به عنوان مرد سال فوتبال ایران برگزیده شد.