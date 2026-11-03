رئیس پلیس راه استان سمنان درباره لغزندگی جاده های این استان، کاهش دید رانندگان و افزایش احتمال وقوع حوادث جاده‌ای هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ موسی بزرگی رئیس پلیس راه استان سمنان با اشاره به آغاز بارش باران از بامداد امروز گفت: بارندگی موجب لغزندگی سطح راه، کاهش دید رانندگان و افزایش احتمال وقوع حوادث جاده‌ای می‌شود و لازم است رانندگان با دقت بیشتری تردد کنند.

وی افزود: در محور‌های کوهستانی و مسیر‌های پرتردد، لغزندگی می‌تواند باعث انحراف، واژگونی و برخورد‌های ناگهانی شود بنابراین رانندگان باید سرعت مطمئنه را رعایت و از هرگونه سبقت و تغییر مسیر ناگهانی پرهیز کنند.

سرهنگ بزرگی در ادامه با بیان توصیه‌های ایمنی در شرایط بارندگی گفت : رانندگان فاصله طولی مناسب را رعایت کنند، از ترمز‌های ناگهانی خودداری کرده و با چراغ‌های روشن در مسیر حرکت کنند تا هم دید کافی داشته باشند و هم سایر رانندگان آنها را ببینند.

وی با بیان اینکه عبور از نقاط آب‌گرفتگی و مسیر‌های دارای گل‌ولای می‌تواند خطر انحراف خودرو را افزایش دهد، با تأکید بر ضرورت توجه ویژه رانندگان وانت‌بار‌ها و کامیونت‌ها گفت: این خودرو‌ها به دلیل نوع بارگیری و وزن بار، در جاده خیس بیشتر در معرض لغزش و واژگونی هستند. رعایت سرعت مجاز، پرهیز از حمل بار اضافه و کنترل دقیق وسیله نقلیه در این شرایط ضروری است.