بنیاد برکت در حمایت از بخش کشاورزی، دامپروری و گردشگری روستایی در ۳۱ روستای شهرستان سمیرم تسهیلات حمایتی پرداخت کرده است.

در بخش های کشاورزی، دامپروری و گردشگری روستایی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مجری اشتغال بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان اصفهان، گفت: این تسهیلات برای اجرای طرح‌هایی در زمینه لوله‌گذاری کانال‌های انتقال آب، برق‌رسانی، گردشگری و دامپروری پرداخت شده است.

احمد رجایی افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۷۵ طرح در روستا‌های سمیرم مصوب شده است که تسهیلات حمایتی برای اجرای آنها پرداخت می‌شود.

وی گفت: تسهیلات پرداخت‌شده به متقاضیانی که طرح‌هایشان در سال ۱۴۰۴ به تصویب رسیده، ۷۵۰ میلیارد ریال است.

مجری اشتغال بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان اصفهان لوله‌گذاری در روستا‌های ملاقلی و کاسگان بخش وردشت را از نمونه طرح‌های موفق دانست و گفت: با اجرای این طرح، مزارع کشاورزان این روستا‌ها از خشک شدن نجات پیدا کرد.

عصمت تقی‌زاده، تسهیلگر بنیاد برکت در سمیرم نیز گفت: متقاضیان روستایی می‌توانند طرح‌های خود را از طریق دهیاری به بخشداری ارائه کنند تا پس از بررسی و کارشناسی تسهیلگر، در کارگروه اشتغال تصویب و برای دریافت تسهیلات تجمیعی به بنیاد برکت معرفی شوند.