به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این مراسم که با استقبال پرشور مردم و مسئولان شهرستان در محل اجتماعات شبانه برگزار شد، حاضران شور و شعف خود را از این موفقیت ابراز کردند.

غلامرضا رحیمی کماندار دزفولی در مسابقات پاراآسیایی ناگویا موفق به کسب مدال برنز تیمی میکس ریکرو شد.

بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی–ناگویا از ۲۶ مهر به میزبانی ژاپن برگزار شد. در این دوره، حدود چهار هزار ورزشکار از کشور‌های مختلف آسیایی در ۱۸ رشته ورزشی به رقابت پرداختند.