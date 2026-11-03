به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، حزب حاکم کارگر انگلیس پس از اینکه حزب سبز، صهیونیسم را نوعی نژاد پرستی خواند از توافق نامه‌های تقسیم قدرت با حزب سبز خارج شد.

بریجت فیلیپسون، رئیس حزب حاکم کارگر، گفت: «حزب کارگر از همان ابتدا روشن کرده است که سیاست «صهیونیسم برابر با نژادپرستی است» عبور از خط قرمز ترسیم شده این حزب است.»

این مقام ارشد حزب حاکم کارگر انگلیس تاکید کرد: ما نمی‌توانیم با هیچ حزبی که صهیونیسم را برابر نژاد پرستی بداند در هیچ سطحی از دولت همکاری کنیم.

زک پولانسکی، رهبر حزب سبز که خود یهودی است با دفاع از رویکرد حزبش در نژاد پرست دانستن صهیونیسم تاکید کرد: این اقدام «نتیجه معکوس» برای حزب کارگر خواهد داشت.

او حزب حاکم کارگر را متهم کرد که می‌خواهد «خدمات محلی شما را مختل کند و حمایت از نسل‌کشی را به شورا‌های محلی خود تحمیل کند».

ماه پیش، اعضای حزب سبز از طرحی با عنوان «صهیونیسم نژادپرستی است» حمایت کردند که در آن گفته شده بود صهیونیسم ایدئولوژی‌ای است که از «یک دولت یهودی قومی-ملی‌گرا در فلسطین تاریخی» حمایت می‌کند.

حزب سبز انگلیس تنها حزبی است که معتقد است رژیم اسراییل در غزه دست به نسل کشی علیه فلسطینیان زده است.

این حزب همچنین بر ضرورت ایجاد «دولت واحد دموکراتیک فلسطینی»، در سرزمین‌های اشغالی حمایت می‌کند.

این طرح که مورد حمایت اعضای حزب بود، به سیاست حزب سبز تبدیل شد و با استقبال گسترده حامیان حقوق فلسطینیان و صلح طلبان در انگلیس مواجه شد، اما به همان نسبت خشم صهیونیست‌ها و حامیانشان را برانگیخت.

رژیم اسراییل و حامیان این رژیم در ترفندی کهنه هر گونه مخالفت با صهیونیسم را با برچسب یهود ستیزی مواجه می‌کنند و با این ترفند تلاش می‌کنند هر گونه صدای مخالف صهیونیسم و نسل کشی رژیم اسراییل را خاموش کنند، اما از آنجا که رهبر حزب سبز خود یهودی است با چالش استفاده از این ترفند رو‌به‌رو شده‌اند.

با این حال اندی برنهام، نخست وزیر جدید انگلیس که پیش از به قدرت رسیدن با ژست حمایت از حقوق فلسطینیان وارد کارزار رقابت برای رهبری این حزب شد، در ماه اکتبر به نمایندگان مجلس گفت که حزب کارگر در مورد سیاست «یهودی‌ستیزانه» با حزب سبز‌ها همکاری نخواهد کرد.

نخست وزیر انگلیس همچنین از دفتر مرکزی خود برای شورا‌های حزب کارگر ضرب الاجل تعیین کرد و از نمایندگان شورا‌های محلی حزب سبز خواست طرح تصویب شده توسط اعضا در کنفرانس ملی حزبشان را رد کنند، اما هنگامیکه اکثر اعضای حزب سبز در شورا‌ها با این خواست دولت و حزب حاکم کارگر مخالفت کردند این حزب ائتلاف خود با آن‌ها را رد کرد. اقدامی که فعالان مدنی و حامیان حقوق فلسطینیان آن را نوعی حمایت از تداوم سیاست حمایت از نسل کشی اسراییل این حزب در غزه دانستند و آن را محکوم کردند.

دولت انگلیس همچنین از اعضای حزب سبز که در انتخابات اخیر با رویکرد ضد صهیونیستی توانست در جلب آرای مردمی نصاب شکنی کند خواست از رهبری ملی حزب خود بخواهند که سیاست «صهیونیسم برابر با نژاد پرستی است» تجدیدنظر کند که با مخالفت قاطع اکثریت اعضای این حزب مواجه شد.

زاک پولانسکی، رهبر حزب سبز با انتقاد شدید از رویکرد دولت اقدامات اسرائیل علیه مردم فلسطین را «به وضوح ریشه در ایدئولوژی نژادپرستانه دانست».

حزب سبز و گروه سبز انجمن دولت محلی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که «بسیار ناامید» هستند که حزب کارگر رهبران محلی را مجبور به «به خطر انداختن مشارکت‌های مترقی موفقی کرده است که برای ساکنان منافعی به همراه دارند».

شماری از اعضای حزب سبز نیز با انتقاد شدید از رویکرد حزب حاکم انگلیس به رهبری اندی برنهام نخست وزیر انگلیس، سیاست دولت را نوعی قربانی کردن منافع مردم برای خدمت به صهیونیسم دانستند و آن را محکوم کردند.

دولت انگلیس در ادامه حمایت از رژیم اسراییل و سرکوب حامیان فلسطین در انگلیس تا کنون بیش از چهار هزار و دویست نفر از حامیان حقوق فلسطینیان از جمله شماری از اعضای حزب سبز را دستگیر و برای مجازات راهی بازداشتگاه‌ها و دادگاه‌ها کرده است.