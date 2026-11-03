به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سردار علی‌اکبر جاویدان فرمانده مرزبانی انتظامی گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی آبادان با اشراف و تسلط اطلاعاتی یک فروند شناور یدک‌کش خارجی را به ظن قاچاق سوخت توقیف کردند.

او افزود: مرزبانان پس از توقیف شناور و در بازرسی تخصصی توانستند ۶۱۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را که در مخازن مخفی و در بدنه شناور جاسازی شده بود، کشف و ضبط کنند.

فرمانده مرزبانی انتظامی با اشاره به دستگیری پنج نفر خدمه این یدک‌کش گفت: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف‌شده را بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.