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یادواره دانشآموزان شهید در گلزار شهدای شهرستان میناب با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، معاون وزیر آموزش و پرورش در این مراسم گفت: هدف از برگزاری این یادواره، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ارائه الگوهای عملی برای دانش آموزان و فرهنگیان است.
سالار قاسمی افزود: شرکت کنندگان در این مراسم یاد ۱۳۳ دانش آموز شهید دوران دفاع مقدس و مدرسه شجره طیبه میناب را گرامی داشتند.
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وی گفت: خون شهدا و رهبر شهید، تضمینی برای آینده کشور است.
منوچهر ضیائی مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان هم در این مراسم گفت: فتح قلههای علم و دانش برترین کار و تلاش است.
در پایان از خانواده ۱۳۳ شهید دانش آموز تجلیل شد.