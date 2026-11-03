مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات این مجموعه گفت: اعتبار این مجموعه سال گذشته ۱۱۲ میلیارد تومان بود که امسال به ۱۶۸ میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، الهام برنا گفت: اعتبار کتابخانه‌های عمومی استان از ۱۱۲ میلیارد تومان در سال گذشته به ۱۶۸ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد حدود ۵۰ درصدی است.

وی افزود: اعتبار تعمیر و تجهیز کتابخانه‌های عمومی نیز از سه میلیارد تومان در سال گذشته به ۱۹ میلیارد تومان در سال جاری رسیده که در صورت تخصیص مناسب زمینه اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده و بهبود وضعیت کتابخانه‌های استان را فراهم می‌کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان با اشاره به روند اجرای مرحله دوم کتابخانه مرکزی خرم‌آباد گفت: این طرح از مطالبات مهم فرهنگی مردم استان است و با وجود پیگیری‌های انجام شده همچنان موضوع ترک تشریفات و همکاری دستگاه مجری برای تسریع در اجرای آن دنبال می‌شود.

برنا ابراز امیدواری کرد؛ همکاری دستگاه‌های اجرایی و تأمین اعتبارات مورد نیاز مرحله دوم کتابخانه مرکزی خرم‌آباد تا پایان سال به بهره‌برداری برسد و بخشی از کمبود فضای کتابخانه‌ای استان برطرف شود.

وی از اختصاص چهار میلیارد ریال از محل آرای قضایی جایگزین حبس خبر داد و گفت: این اعتبار با همکاری قضات شهرستان خرم‌آباد در قالب آرای فرهنگی جایگزین حبس تأمین شده و برای خرید کتاب‌های نویسندگان و مؤلفان لرستانی مورد استفاده قرار گرفته است.

برنا با اشاره به اهمیت مشارکت خانواده‌های فرهنگی در توسعه کتابخانه‌های عمومی افزود: در یکی از اقدامات ارزشمند فرهنگی، خانواده زنده‌یاد دکتر محمود زرگرانی از حقوقدانان برجسته لرستان یک‌هزار و ۳۰۰ جلد کتاب از کتابخانه شخصی این مرحوم را به کتابخانه‌های عمومی استان اهدا کردند.

وی با بیان اینکه این مجموعه شامل کتاب‌های کمیاب و آثاری است که امکان تجدید چاپ آنها وجود ندارد، ادامه داد: جمع‌آوری و انتقال این کتاب‌ها به کتابخانه عمومی حدود چهار ماه زمان برد و این اقدام را می‌توان نمونه‌ای ارزشمند از مشارکت خانواده‌های فرهنگی در حفظ و انتقال میراث علمی و فرهنگی به نسل‌های آینده دانست.

برنا همچنین از دریافت ۲۱ هزار نسخه کتاب از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: این منابع شامل کتاب‌های عمومی، کمک‌درسی، کودک و نوجوان، تاریخ و رمان بوده که از سوی مؤسسه‌ها و خیران فرهنگی به کتابخانه‌های استان اهدا شده است.

وی افزود: در کنار این منابع حدود ۱۰ هزار نسخه کتاب صوتی نیز از طریق انجمن نابینایان کشور دریافت شده است که می‌تواند نقش موثری در توسعه عدالت فرهنگی و دسترسی برابر به منابع مطالعاتی داشته باشد.

وی همچنین با انتقاد از عملکرد برخی شهرداری‌ها در پرداخت سهم قانونی کتابخانه‌های عمومی گفت: سهم نیم درصد درآمد شهرداری‌ها تنها منبع قانونی تامین هزینه‌های جاری، توسعه زیرساخت‌ها و ترویج فرهنگ کتابخوانی در کتابخانه‌های عمومی است و انتظار می‌رود شهرداری‌ها در پرداخت این سهم قانونی همکاری بیشتری داشته باشند.