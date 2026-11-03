ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه با همکاری ماموران پاسگاه انتظامی آهنگران، در منطقه حفاظت‌شده پترگان، چهار قطعه هوبره و ۵۰ عدد تله زنده‌گیری این گونه را کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان زیر کوه گفت: با رصد اطلاعاتی و تلاش‌های شبانه‌روزی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه و با همراهی مؤثر ماموران پاسگاه انتظامی آهنگران، مأموران پس از دریافت دستور قضایی از دادستان شهرستان، در بازرسی از منزل مسکونی فردی با هویت معلوم، موفق به کشف و ضبط ۴ قطعه پرنده «هوبره» و تعداد ۵۰ عدد تله مخصوص زنده‌گیری این گونه کمیاب شدند.

محمدرضا جوان افزود: هوبره از گونه‌های ارزشمند، کمیاب و در معرض خطر انقراض در کشور است که همواره هدف طمع‌ورزی صیادان غیرمجاز قرار می‌گیرد.

وی گفت: برخورد با هرگونه زنده‌گیری، نگهداری و قاچاق این پرنده در معرض خطر انقراض، با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماضی در دستور کار قرار دارد.