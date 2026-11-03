یادواره شهدای بمباران هوایی گتوند توسط رژیم بعث عراق در سال ۶۵، با حضور مردم و خانواده معظم شهدا در این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حادثه بمباران عشایر عرب شهرستان گتوند در آبان ماه سال ۶۵، تعداد زیادی از مردم شهرک شهید سلطانی گتوند توسط هواپیما‌های بعث عراق بمباران شده و به شهادت رسیدند.

در سال ۱۳۶۵ یک هواپیمای جنگنده سوخو که در آن روز قصد بمباران نیرو‌های نظامی مستقر در شهرستان گتوند را داشت با آتش پدافند هوایی این نیرو‌ها مواجه شد که این جنگنده در حال فرار از محل، اقدام به رها کردن بمب خوشه‌ای بر روی مردم مهاجر بی گناه ساکن در کنار سد تنظیمی گتوند کرد.

در این حمله هوایی ۱۲ نفر شهید و ۳۶ نفر مجروح و شهدا در گلزار شهدای هویزه به خاک سپرده شدند و بعد‌ها خانوار‌هایی از این مهاجران برای همیشه در گتوند ماندند و در کوی شهید سلطانی ساکن شدند.

پس از بمباران هوایی مهاجران کنار سد تنظیمی گتوند اهالی آن منطقه به مکان دیگری به نام شهرک (کوی) شهید سلطانی فعلی و دیگر نقاط شهرستان گتوند اسکان داده شدند.