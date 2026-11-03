وزارت بهداشت یمن در بیانیه‌ای از شهید و زخمی شدن ۷۶ غیرنظامی در حملات عربستان به این کشور در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، وزارت بهداشت یمن در این بیانیه اعلام کرد که در حملات ۲۴ گذشته عربستان به مناطق مختلف این کشور، ۱۷ غیرنظامی شهید و ۵۹ نفر دیگر زخمی شدند.

این وزارتخانه اعلام کرد که بیشتر قربانیان این حملات کودکان بوده‌اند و این نشان می‌دهد که هدف بمباران‌های عربستان، منازل مردم، محله‌های مسکونی و بازار‌ها است.

وزارت بهداشت یمن تاکید کرد که تدوام پرحجم حملات هوایی عربستان، تلاشی هدفمند برای گرفتن بیشترین تعداد قربانیان از میان غیرنظامیان است.

این وزارتخانه، جنایت‌های عربستان در حق غیرنظامیان را نقض آشکار قوانین بین المللی دانست که به کارنامه جنایت‌های عربستان در حق ملت یمن افزوده می‌شود.

وزارت بهداشت یمن این تعداد از قربانیان را نشانه حجم فاجعه انسانی در یمن دانست و از جامعه جهانی و نهاد‌ها و سازمان‌های حقوقی خواست تا برای توقف این جنایت‌ها و مجازات عاملان آن اقدام فوری انجام دهند.