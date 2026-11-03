از نخستین دقایق بامداد امروز تاکنون در شهر‌ها و روستا‌های واقع در شمال کشور و دامنه‌های البرز رعد و برق و رگبار باران گزارش شده است.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا وسیما سازمان هواشناسی با پیش بینی شدت فعالیت سامانه بارشی امروز برای ۹ استان کشور هشدار نارنجی صادر کرده است.

بر اساس این هشدار در دامنه و ارتفاعات مازندران، ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، نیمه شرقی آذربایجان شرقی، جنوب غرب کرمان و شمال شرق هرمزگان، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد نسبتا شدید، مه و بارش برف در مناطق مرتفع پیش بینی شده است.

بر اثر شدت فعالیت این سامانه بارشی، جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی و آبگرفتگی معابر در این نواحی دور از انتظار نیست.

هموطنان در این مناطق از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند.

همچنین امروز برای مناطقی از شرق اصفهان، یزد، خراسان جنوبی و شمال سيستان و بلوچستان افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی شده است.