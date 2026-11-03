مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی از اجرای نخستین عملیات کاوش باستان‌شناسی شهری در محدوده ارگ بهارستان بیرجند و کشف آثار تیموری و قرون اولیه اسلامی در آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: این کاوش برای نخستین بار در طول تاریخ شهر بیرجند انجام می‌شود و نشان می‌دهد که قدمت تاریخ مدنی و شهرنشینی این منطقه بسیار فراتر از بنا‌های مشهود دوره قاجار و صفویه است.

برآبادی افزود: در محدوده ارگ بهارستان کاوش باستان‌شناسی انجام شد که این اتفاق برای نخستین بار در شهر بیرجند رخ می‌دهد که تا پیش از این، در سالیان گذشته و در طول تاریخ شرق، هیچ محدوده مشخصی در شهر بیرجند مورد کاوش باستان‌شناسی قرار نگرفته است.

به گفته وی اگرچه در شهر‌هایی ازجمله قائن، فردوس، طبس و نهبندان کاوش‌های باستان‌شناسی انجام شده است.

وی افزود: تا پیش از این، اطلاعات ما درباره گذشته بیرجند عمدتاً از طریق سفرنامه‌ها، کتاب‌ها یا بررسی بنا‌های روی زمین مانند ارگ کلاه‌فرنگی، قلعه بیرجند، حسینیه نواب، ارگ گلاه فرنگی و باغ اکبریه به‌دست می‌آمد که در اکثر موارد، قدیمی‌ترین آثار مربوط به دوره صفویه و بیشتر مربوط به دوره قاجار بود اما با هدف یافتن شواهد واقعی تاریخی در زیر خاک و با همکاری دانشگاه بیرجند، این کاوش به وزارت میراث‌فرهنگی و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی پیشنهاد و مورد تأیید قرار گرفت.

برآبادی با اشاره به یافته‌های جدید گفت: در این کاوش که با همکاری دانشکده هنر دانشگاه بیرجند و در اولین فصل عملیاتی انجام شد، داده‌های بسیار خوبی ارائه شده‌ است.

وی گفت: برخلاف تصور قبلی، ما در این منطقه آثاری مربوط به دوران قدیمی‌تر از صفویه داریم؛ به‌طور مشخص، می‌توانیم با قطعیت بگوییم که آثاری مربوط به دوره تیموری و یک سازه باشکوه در اینجا وجود داشته است و علاوه بر این، سفال‌های قدیمی‌تر مربوط به قرون اولیه اسلامی نیز یافت شده است که نیاز به بررسی‌ها، کاوش‌ها و پژوهش‌های بیشتری دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان‌جنوبی گفت: این کاوش توسط یک گروه ۱۹ نفره انجام شده است.

برآبادی گفت: هزینه‌های این طرح توسط دانشگاه پرداخت شده و کار سرپرستی کاوش نیز توسط یکی از نیروهای میراث‌فرهنگی انجام می‌شود.

وی با بیان عملیات میدانی حدود یک ماه به طول انجامید و از یک ماه پیش آغاز شد افرود: انتظار می‌رود حداقل دو تا سه ماه دیگر نیز برای انجام کار‌های مطالعاتی و تطبیق داده‌ها زمان لازم باشد.

برآبادی افزود: هدف ما از این بررسی‌های هدفمند، شناسایی تاریخ، گذشته و هویت مدنی و شهرنشینی بیرجند در دوره‌های مختلف تاریخی است و تمامی داده‌های به‌دست‌آمده، اعم از اولیه و تکمیلی، در سامانه‌های مرتبط ثبت و به وزارت میراث‌فرهنگی و پژوهشگاه میراث‌فرهنگی ارسال خواهد شد.