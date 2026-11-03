به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد امین آقامیری با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع عملکرد شورای عالی فضای مجازی به پرسش‌ها در این‌باره پاسخ گفت. متن کامل گفت‌وگو به شرح زیر است:

سوال: چون شرایط جنگی را پشت سر گذاشتیم هنوز هم این شرایط به پایان نرسیده اگر موافق هستید از موضوع جنگ آغاز بکنیم و این که چه قدر در فضای مجازی حوزه سایبر ما تحت تاثیر فضای جنگ بود؟

آقامیری: نگاه کنید توی اسناد هم کشور‌های مختلف از اتحادیه اروپا تا خود ایالات متحده آمریکا و سایر کشور‌ها پنج تا حوزه را عرصه‌های جنگ می‌دانند عرصه زمینی، دریایی، هوایی که از صورت سنتی وجود دارد عرصه فضایی و سایبری در سال‌های گذشته به این عرصه‌ها اضافه شده در عرصه سایبری خوب باز هم تقسیم‌بندی‌های متعددی وجود دارد من سه تا از مهم‌ترین‌هایش که بیشتر اتفاقا در کشور ما دشمن در رویش عملیات می‌کنند را خدمت شما عرض کنم موضوع اولش که خوب طبیعتا مرموزتره برای مردم شاید زیاد شنیده باشند حوزه حملات سایبری که اصطلاحا حک و نفوذ و اینها می‌گویند خوب این حوزه ایه که ما از قبل از جنگ درگیرش بودیم در زمان جنگ تشدید شد و دچار توقف آتش و حمله هم نشد یعنی ما همچنان در این عرصه داریم با دشمن مقابله می‌کنیم حملاتش را مهار می‌کنیم و الحمدلله عمده حملاتش هم مهار شده هر چند که در جا‌هایی هم بالاخره توانسته صدمه بزند حوزه دوم می‌شود استفاده از داده‌های فضای مجازی برای اهداف نظامی یعنی جایی که می‌آید شبکه ا‌ش را تنظیم می‌کند توی فضای مجازی جایی که از اطلاعات فضای مجازی برای ترور برای تخریب برای آسیب رسانی حداکثری استفاده می‌کند می‌شود حوزه دوم حوزه سوم که در سند بسیاری از کشور‌ها جزو پنج تا تهدید اول سال‌های اخیر شناسایی شده بحث عملیات شناختی و اطلاعات غلط و فریب دهند هاست که این بیشتر هدفش افکار عمومی، تاب آوری مردم و ایجاد تنش برای امنیت روانی مردمه.

سوال: ما درگیر هر سه تایش بودیم درسته؟

آقامیری: بله ما درگیر هر سه تایش بودیم در جنگ و الحمدلله بچه‌های کشورمان خیلی کار‌های ارزنده و خوبی انجام بودند یعنی خیلی از این کار‌هایی که دشمن برنامه ریزی کرده بود باشد امید بسته بود و توانستند خنثی کنند و جلویش را بگیرند.

سوال: در حوزه آفند هم ما برنامه‌ای داشتیم در حوزه سایبر؟

آقامیری: من آنها را اطلاعاتی ندارم.

سوال: یعنی اقداماتی که ایران انجام داده بود و اینها را یا اگر بنا داشته انجام بدده اینها را الان جناب عالی خیلی تمایلی ندارید که راجع بهش صحبت کنید؟

آقامیری: اطلاعی ندارم، آزاده‌های دنیا همه جا یه سری کار‌هایی انجام می‌دهند من این را می‌توانم بگویم که ضرباتی که رژیم و خود ایالات متحده در این عرصه در این بازه خورد جایی که بالاخره طرفدارای اینها در همه جای دنیا هستند ضربات سنگینی بود، توی گزارش‌های خودشان هست و اخبارشان منتشر شده خدمات زیادی‌شون متوقف شد.

سوال: آنهایی که نفهمیدند از کجا خوردند؟

آقامیری: آره دیگه، بالاخره همه جا هستند طرفداران انقلاب اسلامی - الحمدلله در همه جا هستند.

سوال: تیر‌های غیبی که به سمتشان روانه می‌شود بحث امنیت روانی مرد‌ها هم توی فضای مجازی خوب خیلی مهمه به ویژه در شرایط جنگ آیا توی این حوزه هم شما ورودی دارید؟ یا اقداماتی انجام شد یا بناست که در آینده اتفاق بیفتد؟

آقامیری: ما توی این حوزه یک سری اقدامات ایجابی داریم مثل اقدامات سلبی یکی از مهم‌ترین اتفاقات همین اطلاع رسانی شفاف، دقیق و سریع است موقعی که دشمن شروع می‌کند از داده‌های اطلاعات غلط اطلاعات فریب استفاده می‌کند که بمباردن می‌کند پشت سر هم می‌گوید فلان مسئله هست و مشکل هست هی یک موضوع را اینقدر روش شروع می‌کند تمرکز کردن، تکرار کردن که توی ذهن همه ما بزرگ شود خب ما با اطلاع‌رسانی درست و صحیحی توی بحث شبکه‌های اجتماعی‌مان بحث خود سازمان‌ها، دستگاه‌ها یه بخشی از این کار‌ها داره انجام می‌شود یک بخشی هم ابزار‌های دشمن برای این تاثیر گذاری آن هم همونطور که ما داریم از شبکه اجتماعیمان برای شفاف‌سازی برای اطلاع‌رسانی استفاده می‌کنیم اون هم دارد این کار را انجام می‌دهد و ما توی این فرایند سعی می‌کنیم موقعی که اون شروع می‌کند تو شبکه اش عملیات کردن، عملیات در شبکه یعنی چی؟ یعنی اون یک ابزاری دارد می‌تواند به یه سری از مردم یه سری محتوا، یه سری داده برساند موقعی که می‌آید این داده‌ها را دستکاری می‌کند که همه را سمت خاصی هدایت کند می‌بینیم که خوب در حالت عادی شبکه‌ها دغدغه‌های مختلفی دارند تیپ‌های مختلف هستند توی شبکه‌های مختلف وجود دارند موقعی که همه شبکه‌ها روی موضوع تمرکز می‌کنند به شکل همگرای سکوی یا همگرای پلتفرمی اینجا یعنی اینکه اون کسی که اون پشت نشسته یک دستوری دارد که آقا همه بیایید روی این حوزه تمرکز کنید و این کار را انجام بدهید که حالا ما هر چه قدر بتوانیم این ضریب نفوذ دشمن را برای تاثیرگذاری کم کنیم این خودش برای ما مزیت می‌تواند ایجاد کند.

سوال: این ضریب نفوذ چه جوری کم می‌شود؟ با چه سازوکاری می‌تواند اتفاق بیفتد؟

آقامیری: با هم در واقع دسترسی را مدیریت می‌کنیم دسترسی اتفاق می‌افتد.

سوال: دسترسی‌ای که از سمت دشمن می‌تواند وجود داشتد باشد؟

آقامیری: بله بله، اون کانال‌هایی که وجود دارد برای اینکه این اتفاق بیفتد و از اون طرف تقویت کانال‌های داخلی، آنهایی که نمی‌خواهند علیه مردم ما عملیات کنند اون شبکه‌های خودمان که در واقع مردم می‌توانند توش یک زیست مناسب و خوبی را داشته باشند.

سوال: ما الان چقدر تو حوزه فضای مجازی توی حوزه سایبر به ویژه در زمان جنگ خوب این خیلی مهمه که ما اشراف اطلاعاتی روی دشمن داشته باشیم تا بتوانیم هم خیلی از اقداماتش را پیش از انجام پیش بینی بکنیم، رصد بکنیم و خنثی بکنیم چه در زمانی که اقداماتی را انجام می‌دهد اشراف اطلاعاتی ما چقدره روی دشمن؟

آقامیری: ما اول یه اصطلاحی داریم می‌گوییم شبکه امنی که خاموش باشد یعنی هر جا شبکه هست دسترسی وجود دارد و این برای همه هست، دوم این‌که نگاه کنید دشمن یک کار بدی دارد انجام می‌دهد ما همیشه مثلا ذهن ما همه جوریه تو ایران من همه را تقریبا ندیدم کسی خلاف این باشد ما همیشه دوست داریم پیشرفت کنیم فناوری جدید توسعه بدهیم کار در واقع ویژه مبتکرانه را انجام می‌دهیم برای این‌که یک زندگی بهتر، راحت‌تر یک فضای سالم‌تری را داشته باشیم بهتر زندگی کنیم دشمن اومده این فناوری را دارد استفاده می‌کنه برای جنایت و قتل و اینها یعنی اصلا آدم تعجب می‌کند یه فناوری که می‌شود باهاش هزار تا کار خوب انجام داد این همان یک دونه کاری که کار بعدی هستش را شروع می‌کند باهاش انجام دادن اینجوری می‌شود آقا طرف اصلا انقدر درنده است، اصلا خوی درندگی دارد اصلا ابزار هم دستش دادی گاز می‌گیره خوب حالا تو ابزار هم دستش دادی ابزار فضای مجازی دستش دادی این شروع می‌کند از هوش مصنوعی اش استفاده کردن از سیستم‌های در واقع سخت‌افزاری وندل‌های مختلفی که دارد از همه شروع می‌کنند استفاده کردن نگاه کنید اینجا دیگر می‌شود راحت گفت ما می‌دانیم که کی داره چکار می‌کند اگر آن شبکه استارت آپی‌ای که امروز دارد با صنایع نظامی رژیم با محوریت صنایع هوا فضای رژیم دارد کار می‌کند من شفاف می‌گویم اینها دست‌شان به خون مردم ما آلوده است.

سوال: ببینید الان شما کلی می‌گویید اون شبکه استارت آپی یک عده فکر می‌کنند که یک ادعایی هست و ما داریم مطرح می‌کنیم اسم می‌توانین بیارید آقای دکتر؟

آقامیری: اسم هایش که حالا آنها هم می‌دانند که ما می‌دانیم خب؟ می‌دانید مثلا اکسون هست، یو ویژن هست، میگوس هست یا مگوس هست اینها هست این شرکت‌هایی هست که دارند توی این حوزه کار می‌کنند و ما می‌شناسیم ما رسما می‌گوییم که کسی که دستش به خون مردم ما آلوده باشد ما نه می‌بخشیم نه فراموش می‌کنیم و اینها توی جنگ نظامی دارند علیه مردم ما عملیات می‌کنند اینها توی ترور‌ها نقش داشتند توی کار‌های مختلف نقش داشتند و به نظرم بهتره که هم آن کسانی که اونجا کار می‌کنند زودتر تصمیم بگیرند برای آینده خودشان که از اونجا بیایند بیرون دیگر همکاری نکنند همین شرکت‌ها رابطه‌شان را قطع کنند، چون بالاخره اینها ابزار جنگی دشمنند دشمن دارد با استفاده از داده‌هایی که اینها تولید می‌کنند علیه مردم عملیات می‌کند، دستش به خون مردم آلوده است.

سوال: این سه تا شرکت می‌شود گفت مشخصاچه کار می‌کردند؟ یا دارند می‌کنند؟

آقامیری: اینها حالا جزئیات است دیگر اینها تو حوزه‌هایی است که ابزار‌هایی را دارند توسعه می‌دهند که آنها بتوانند عملیات و حمله‌های بیشتر، پر تعدادتر و سریعتر...

سوال: یعنی مستقیم درگیرند؟ یعنی توی حوزه ترور، شناسایی اهداف این سه تا شرکت مستقیم درگیرند؟

آقامیری: اینها دارند توی صنایع نظامی محصولاتی می‌دهند که آنها برای این محصولات استفاده می‌کنند ازش، قرارداد دارند.

سوال: و این هشداری که الان شما دادید که یا قطع رابطه همکاری بکنند یا اساسا آن قراردادی که دارند...؟

آقامیری: آمدند باهاشون بروند کنار، بالاخره پدر و مادرشان به بچه‌هایشان میگویند آقا خوب نیست اونجایی حواست باشد.

سوال: بالاخره نیایند چه می‌شود؟

آقامیری: حالا دیگر خواهیم دید چه خواهد شد.

سوال: توضیح بیشتری راجع به این شرکت یا این اشراف اطلاعاتی دارید که در کجا‌های دیگر چه اقداماتی دارد در حوزه سایبر علیه ما رخ میدهد که می‌دانیم این اتفاقات دارد می‌افتد؟

آقامیری: سه دسته اقدامات هست یک اقداماتی اینها دارند سعی می‌کنند از طریق اخلال در سیستم‌های مختلف کشور آرامش روانی مردم را بهم بریزند خوب اینا همان تیم‌های‌ای پی تی هستند که ما می‌شناسیم و اینها دارند می‌آیند بالاخره اختلال و مشکلی ایجاد می‌کنند و اینها ابزارها، تمام‌مندی‌شان را دارند دیگر هرچی دارند، دارند رو می‌کنند یعنی چیز‌هایی که شاید سال‌ها نگه داشته بودند که روز مبادا استفاده می‌کنند، الان استفاده می‌کنند.

سوال: روز مباداشون رسیده الان؟

آقامیری: نگاه کنید وقتی که طرف می‌آید سفت‌افزار ما می‌گوییم یه سوئیچی را پاک می‌کند و قفل می‌کند کسی نتواند رویش بریزد اون شرکت سازنده معلومه همکاری کرده آن شرکت سازنده در دنیا دیگر بی آبرو میشود یعنی طرف می‌آید یک غول فناوری اش را بی آبرو می‌کند که یک ضربه‌ای به ما بزند این را متخصصین هم خبرش را توی کل دنیا می‌پیچد دیگر چیزی نیست که بین مثلا چهار نفر باشد کسی نفهمد طرف دارد اعتباری که سال‌ها توی بازار جمع کرده را در اینجا مصرف می‌کند این یعنی این که دیگر هر آنچه که دارد رو می‌کند که بتواند یک ضربه جدی بزند و به فضل الهی تا الان الحمدلله واقعا بچه‌هایی که توی این حوزه کار می‌کنند واقعا گل کاشتند توی دستگاه‌های مختلف هستند تو دستگاه‌های خود سازمان‌ها هستند توی یه سری مجموعه حرفه‌ای‌تر و متمرکزتر ما داریم توی این حوزه که به سازمان‌ها کمک می‌کنند همه این شبکه‌ای که اینجا فعال هست حقیقتا توی این ایام شاید تو هشت ماه گذشته اینها هر روز درگیر بودند و به لطف الهی الان خدمات ما پا برجاست، ممکنه بعضی‌هایش مثلا چند روزه مشکل خورده باشد.

سوال: یعنی مردم حس نمی‌کنند؟

آقامیری: مردم اکثرشان حس کردند، اما اکثرش را حس نمی‌کنند.

سوال: یعنی این شرایط جنگی توی سایبر را حس نمی‌کنند به خاطر اینکه همه چی پایدار است و دارد به روال انجام می‌شود این را حس نمی‌کنند که شرایط جنگی وجود دارد واقعا و اتفاقاتی دارد می‌افتد و اخبارش هم دارد اتفاق می‌افتد یک عده‌ای دارند بیست و چهار ساعت در مقابل یک عده‌ای که بیست و چهار ساعته اقدام می‌کنند حالت تدافعی؟

آقامیری: ما واقعا جنگ جهانی بوددیم یعنی شما تمام سرویس‌هایی که، چون ما به قول معروف اینجا همه همدیگر را می‌شناسند ما می‌دانیم این مثلا مال رژیم است اون مال ایالات متحده هستیم مال فلان کشور اروپایی است این مال اون یکی کشور اروپایی است، چون همه امضا می‌کنند کارشان را خب ما با یه تیم و یه گروه و یه گروهک طرف نیستیم.

سوال: یعنی توی فضای سایبر تحفظ و مثلا مخفی کردن و این که احراز هویتی اتفاق نیفتد و اینها هم نیست؟

آقامیری: اینها گردن نگیر‌های عالمند گردن بگیر نیستند خوب ولی بین این حرفه‌ای‌ها یک امضا‌هایی هست مثلا می‌دانیم این امضا مال فلان مجموعه است امضایش را می‌گذارد میرود هرچی هم باشد گردن نمی‌گیرد‌ها اون کشور.

سوال: اون اشراف اطلاعاتی اینجاست اینجاست که نشان می‌دهد؟ و این‌ها می‌آیند توی همان حلقه‌ی خواهیم دید چه خواهد شد؟ یعنی جزو اهداف مشروع ما خواهند بود؟

آقامیری: طبق کنوانسیون ژنو هر فناوری هر ابزاری، در جنگ علیه یک کشور استفاده بشود ابزار جنگی محسوب می‌شود این متن کنوانسون ژنو هست همه کشور‌ها هم امضا کردند قبول دارند چیز عجیبی هم نیست که ما می‌گوییم پس هرکس اومد از این ابزار علیه مردم ما استفاده کرد توی جنگ طبق همان کنوانسون ابزار جنگی محسوب می‌شود ابزار جنگی هم تعریفش روشنه در واقع حالا تصمیم‌گیری‌ها و اولویت‌هایی که کشور دارد را تعیین می‌کند که کدامش است اینها دیگر در حوزه دیگر است و در حوزه ما نیست ولی اینها همه طبق کنوانسیون ژنو ابزار‌هایی که علیه مردم ما دارد توی جنگ ازش استفاده می‌شود.

سوال: و ما این را الان ثابت کردیم که جدای از اشراف اطلاعاتی توان مقابله با تمام این تهدیدات و حملات را داریم و مصداقش هم پایدار بودن شبکه ما و قدمات سیاسی است که مردم روزانه دارند ازش بهره می‌برند، درسته؟ خلاصه‌ش این می‌شود؟

آقامیری: بله و ما همیشه یک جمله داریم می‌گوییم که خیلی موقع‌ها دوست دارند رعب ایجاد کنند فلان فناوری آمده دیگر نمیشود کاری اش کرد ما یه جمله هست تاریخ این را اثبات کرده آن هم این است که فناوری با فناوری قابل کنترله.

سوال: که حالا در ادامه بهش می‌رسیم یعنی اسم می‌آوریم و راجع بهش صحبت می‌کنیم، اما پیش از آن به مناسبت انتشار و رونمایی از این کتاب حکمرانی فضای مجازی در اندیشه امام مجاهد شهید حضرت آیت الله آقای سید علی خامنه‌ای قدس‌الله نفس الزکیه که این کتاب را اخیرا دفتر حفظ و نشر و آثار رهبر شهید انقلاب منتشر و رونمایی کرده من می‌خواهم وارد این حوزه بشوم که منطق این حکمرانی فضای مجازی که رهبری شهید هم خیلی رویش تاکید داشتند چه هست و چه میزان ما توانستیم موفق باشیم در پایدار کردن این حکمرانی در فضای مجازی؟

آقامیری: خوب حقیقتا آدم این تاریخ کشور را که می‌خواند از ورود اینترنت سال هفتاد و چند که امام شهید استقبال کردند، دستور دادند سه تا بند هم نوشتند که زیاد توی رسانه‌ها منتشر شده و ایشان از ورود این فناوری به کشور از سامان‌دهی این فناوری توی اون سیاست‌های کلی که قبل از تشکیل شورا بود خیلی‌ها فکر می‌کنند مثلا شبکه ملی اطلاعات مال شورای فضا مجازی شکل گرفت نه، شبکه ملی دستوری بود که ایشان قبل از تشکیل شورا چندین سال قبل داده بودند و حوزه اینکه اطلاع رسانی‌ها درست باشد توی سند‌های مختلف ایشان فرموده بودند ولی دیگر کار اومد تا سال نود که ایشان با یک نگرش بسیار بسیار دقیقی شورای عالی و مرکز ملی را راه انداختند شاید برخی از کشور‌ها که الان ساختار مشابه دارند مثلا کمیسیون عالی مدیریت فضای مجازی دارند که مشابه شورای ماست یا مثلا یک سازمانی زیر مجموعه است که شبیه مرکز ملی ماست اینها همه بعد از ما شکل گرفتند توی کشور‌هایی که امروز حرفی واسه گفتند دارند من بخواهم توضیح بدهم که منطق حکمرانی در واقع آن چیزی که برای من حالا برداشت من است از همه چیز زیباتر بود در این نظام فکری امام شهیدمان ما همیشه وقتی فناوری می‌آید سه تا گروه داریم تو هر موضوع حالا یک گروه دو تا گروهشان از ترس است، به آن ترس اجتنابی می‌گوییم؛ یعنی اینها هر چه می‌آید می‌گویند آقا این خطرناک است؛ ممکن است اسب تروا باشد، هزار بلا سر ما بیاید، از این دوری کنید، مانعش شوید نیاید، مثلاً همه جلوی آن را بگیرند. این گروه اول که حکمرانی ترس اجتنابی دارند؛ یعنی اجتناب می‌کنند از هر موضوعی. گروه دوم؛ ترس انفعالی دارند؛ یعنی چه؟ یعنی اینها هر چه فناوری می‌آید می‌گویند دیگر نمی‌شود کاری کرد، دیگر تمام شد؛ یعنی در حوزه‌های مختلف هم می‌توانم مثال بزنم؛ یعنی اصلاً دل همه را خالی می‌کنند، می‌گویند آقا دیگر کار تمام است؛ این هم ترس انفعالی می‌گوییم، منفعل می‌شوند؛ یعنی اصلاً باید دلداری‌شان بدهید که به خدا چیزی نیست، حلش می‌کنیم. منطق سوم؛ افراد شجاع هستند. افراد شجاع نه از فناوری می‌ترسند، نه با فناوری مشکل دارند؛ اتفاقاً می‌گویند این فناوری یک فرصت است، ما باید بتوانیم برویم این فناوری را مدیریت و کنترل کنیم و در اختیار خود بگیریم، طبق قوانین و اصول و ارزش‌های خودمان از این استفاده کنیم. هر جا ما با ترس وارد یک حوزه جدید شدیم، آسیب سنگین دیدیم، هر جا که با شجاعت وارد شدیم، توانستیم دستاورد‌هایی را به دست بیاوریم؛ چه در حوزه نظامی، چه حوزه‌های دیگر. آن چیزی که حکمرانی امام شهید برای من از همه چیز جذاب‌تر بود و همیشه با خودم مرور می‌کردم در این سال‌هایی که درگیر کار بودیم؛ این است که واقعاً ایشان شجاعانه به صحنه ورود می‌کند.

سؤال: یعنی نه اجتناب می‌کردند و نه منفعل بودند؟

آقامیری: بله، شاید افق‌های بالا؛ یعنی حالا در کتاب، بخش‌هایی آمده، اصلاً ایشان می‌گوید که شما اگر رها کنید، مدیریت و همه چیز می‌رود، شما نه تنها باید رها کنید، نه تنها باید به جغرافیای خودمان برسیم، چون فضای مجازی؛ زمان، جغرافیا و مکان ندارد؛ هر جا هست. شما باید این را یک الگو کنید، کار‌های ویژه انجام دهید و بقیه هم بتوانند بیایند استفاده کنند. چرا ما همیشه از محصولات دیگران استفاده کنیم؟ آنها باید بیایند؛ محصولات فاخر و با کیفیتی بسازیم که جذاب باشد و بقیه کشور‌ها هم بتوانند بیایند، چرا به جمعیت ۸۰ تا ۹۰ میلیون خودمان نگاه کنیم؛ به جمعیت منطقه نگاه کنیم؛ بگوییم غرب آسیا، شمال آفریقا، شرق اروپا و این حوزه را بتوانیم دست بگیریم و این شجاعت ایاشن در برخورد با این پدیده‌ای که هنوز هم که هنوز است خیلی از آدم‌ها می‌گویند دوری کن، یا می‌گویند رها کن، این شجاعت ایشان در برخورد با مسأله واقعاً جذاب است؛ یعنی در صحبت‌های مختلف در این کتاب که مطالعه می‌کردم، بخش‌های خیلی اصلی آن؛ همه آمده، شجاعت ایشان واقعاً اگر ما در خیلی از حوزه‌ها واقعاً همین را مبنا قرار دهیم و با همین رویکرد جلو برویم؛ خیلی از مسائل ما حل می‌شود.

سؤال: الان به فناوری اشاره کردید؛ الان ماجرایی با عنوان اینترنت ماهواره‌ای یا استارلینک بالأخره وجود دارد؛ حالا مواجهه ما با استارلینک؛ انفعالی، اجتنابی یا شجاعانه است؟ گذاشتم اینجا بپرسم و بحث حکمرانی را مطرح کنم؛ به خاطر این که آیا می‌تواند حکمرانی ما را تحت تأثیر قرار بدهد؟ چون خیلی‌ها نگران این هستند که شما هر چه هم حکمرانی را بخواهید در فضای مجازی اعمال کنی، یک استارلینکی هست که اصلاً تحت مدیریت شما نیست، اصلاً یک فضای دیگر است؟

آقامیری: سال ۱۴۰۰ یا ۴۰۱ بود، مسئول فرکانس در کشور؛ وزارت ارتباطات است، وزارت ارتباطات آمد چارچوب اعطای مجوز به خدمات دهندگان اینترنت ماهواره‌ای را اعلام کرد؛ در کمیسیون نشست، مصوب کرد، چارچوب شفافی را گفت؛ گفت ما از این فناوری استقبال می‌کنیم، هر کس می‌خواهد بیاید در کشور ما بر اساس این چارچوب و این قانون بیاید و به مردم خدمت دهد. این که خیلی خوب است، می‌تواند خیلی باعث کاهش هزینه‌های ما شود برای جا‌های دوردست که می‌خواهیم به جای این که این هم فیبر بکشیم، این همه رادیو بگذاریم، از این مسیر استفاده می‌کنیم. اتفاقاً در خبر‌ها هم بود در همان سال ۱۴۰۲ بود اگر اشتباه نکنم، یکی از شرکت‌های ما آمد مذاکره‌ای هم کرد و صحبت اولیه انجام شد، ولی یک بخشی تحریم‌های آمریکاست، یک بخشی فشار‌هایی است که به این شرکت‌ها می‌آید، این انجام؛ تفاهمی ذیل این قرارداد نیامد، ولی آیا این حرف، حرف عجیب و غریبی است؟ نه شما الان به همه کشور‌ها نگاه کنید، همه کشور‌ها این مسیر را طی می‌کنند، الان هند به ما گفت چارچوب من این است، من اصلاً می‌گذارم شما در فلان مناطق دورافتاده‌ای که برای من ساختید، آن‌جا سرویس دهید، آنها هم می‌آیند قرارداد را امضا می‌کنند؛ چارچوب، جریمه و حتی سیاست‌های اعمالی آن شبکه مشخص است، طبق سیاست همان کشور اعلام می‌شود. قبل از این قضیه خیلی از شرکت‌های هواپیمایی اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را گرفته بودند، بقیه هم هستند، بقیه هم الان به میدان می‌آیند، شما از روی کشور‌های مختلف که رد می‌شدید، یک جا قطع می‌شد، دوباره وصل می‌شد. می‌گفت در این کشور که از حریم هوایی آن رد می‌شویم؛ این کشور با ما قرارداد ندارد، ما نمی‌توانیم اینجا خدمت بدهیم. از کشور بعدی که سرویس داشت رد می‌شد؛ آنجا وصل می‌شد. پس این حرف که چارچوب قوانین ما را همه باید بپذیرند، هر کس می‌خواهد بیاید خدمت دهد، بالأخره کشور قانون دارد، چارچوب قوانین ما، چارچوب پیچیده‌ای نیست، همان چارچوبی است که اپراتور‌های ما هست؛ همان که همراه اول، ایرانسل، رایتل و اپراتور‌های موبایل هستند؛ چیزی تقریباً در مایه‌های همان است منتها شرایط فرکانسی آن و بحث‌های فنی آن بعضی وقت‌ها متفاوت است، چون بالأخره فرکانس آن متفاوت است. ولی این که یک شرکتی توقع داشته باشد که بیاید حکمرانی یک کشور را زیر پا گذارد و بگوید من با لات‌بازی می‌آیم سرویس می‌دهم؛ این در مجامع جهانی محکوم شد، جمهوری اسلامی خیلی مقتدرانه پیگیری کرد در آی‌تی‌یو که یک سازمان بین‌المللی ذیل سازمان ملل است برای همین حوزه‌های ارتباطی، وزارت ارتباطات کار خیلی منسجمی در چهار تا پنج سال گذشته و این را برد آن‌جا شکایت کرد و گفت این خلاف قانون من عمل می‌کند و آن‌جا محکوم شد؛ به تنظیم‌گر‌های نروژ و آمریکا هم اعلام شد که بدون مجوز تخلف می‌کند، هر چند بهانه آورد، جوابش داده شد. اما این ابزار مسأله‌اش اینجاست که الان وضعیت اوکراین را نگاه کنید، اینها آمدند به اوکراین ابزار نظامی دادند.

سؤال: ایلان ماسک می‌گوید ابزار نظامی نیست؟

آقامیری: گفت، چون ابزار نظامی نیست، من الان آن را قطع کردم؛ یعنی در این ایام نمی‌فهمیدید این ابزار نظامی است؟ طرف خودش می‌گوید دارم استفاده می‌کنم؛ مگر استارلینک روی پهپاد‌هایی که در همین جنگ ساقط می‌شود، نبود؟ کسی که پشت شبکه می‌نشیند، می‌فهمد که چیزی با این سرعت حرکت می‌کند، از این سلول به آن سلول می‌رود؛ این پهپاد است، مثلاً پرنده یا کبوتر نیست که پرواز می‌کند؛ این مشخص است، ولی این حرفی هم که زدید نکته مهمی است؛ آنهایی که به نیروی خودشان رحم نمی‌کنند؛ همه گونه کشورش را داده، رفته و هر کاری کرده، روز آخر لگد به او می‌زنند، تکلیف همکاری با اینها مشخص است. ما مقتدرانه و شجاعانه فناوری را با فناوری مدیریت می‌کنیم؛ یا باید بیایند قوانین ما را قبول کنند، شرط ما را بپذیرند، تحت سازمان کشور ما که وزارت ارتباطات متولی آن است، شروع کنند خدمات دادن یا این که ما جلوی آن را می‌توانیم بگیریم.

سؤال: دشمن هم آمد این را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دست گرفت و نشان داد با این ادعا که با این می‌شود خیلی کار‌ها را انجام داد، این را شما صرفاً یک کار رسانه‌ای روانی و اصطلاحاً شوآفی بود که در سطح بین‌الملل می‌خواست انجام دهد؟

آقامیری: نه، دشمن که خیلی به این امید بسته، دشمن در اتفاقات؛ ما سه اتفاق بزرگ پارسال داشتیم؛ دو جنگ داشتیم، یک کودتا داشتیم، در بحث کودتای دی ماه دشمن به این امید بسته بود و این مختل شد و خود نشریات و خبرگزاری‌های غربی، خبر آن را اعلام کردند.

سؤال: یعنی مختلش کردیم؟

آقامیری: بله، خودش که مختل نمی‌شود، ولی اینها در سیستم‌شان یک سری ارتقاء‌هایی دادند، ما هم اینجا بیکار نیستیم، آنها ارتقاء دادند و کار‌هایی کردند که بتوانند دوباره به عنوان ابزار نظامی و شبکه از آن استفاده کنند؛ یعنی حتماً یک جنایتکار جنگی که خیر ما را نمی‌خواهد، اصلاً کلاً به او مسواک هم بدهی در چشم یکی می‌کند و از یک جسم درست استفاده کند، این می‌خواهد با آن عملیات کند علیه آرامش مردم ما، حتماً ما جلوی آن را می‌گیریم، کاری ندارد؛ آن ارتقایی داده و به ارتقایش امیدوار است ولی روی آن ارتقاء‌هایی دیگری ما هم در سیستم‌مان؛ حالا وقتی که کشور تصمیم گرفت از مد اشراف روی مد کنترل بیاید، روی مد کنترل، کنترلش خواهد کرد.

سؤال: شما آیا اعلام کردید که فناوری زدن این فناوری را داریم حتی می‌توانیم آن را در دسترس دیگران هم قرار دهیم؛ درست است؟

آقامیری: ما چند فناوری داریم؛ آنهایی که استفاده کردیم و جواب می‌دهد، حاضریم با کشور‌های همسو همکاری، تعامل و بده، بستان فناوری بین کشور‌ها طبیعی است و این مسأله را نه تنها ما کشور‌های دیگر هم روی آن کار کردند؛ الان اخبارش هست، حتی پیغام پسغام است که چه کار‌هایی کردند و این موضوع به نظرم موضوعی است که خیلی به آن امید بسته بودند که می‌توانند کاری کنند؛ این موضوع حل شده است ان‌شاءالله.

سؤال: راجع به راهکار‌های بومی اینترنت ماهواره‌ای هم آیا برنامه‌ای در کشور داریم؟

آقامیری: بله، سال ۱۴۰۰ هنوز مسأله داغ نشده بود، به محض این که این فناوری انجام شد، شورای عالی فضای مجازی این را در دستور کار قرار داد؛ خیلی به‌هنگام و به‌وقت هم برنامه‌های توسعه‌ای داشت؛ یعنی مکلف شدند بخشی از کشور که یا به صورت مستقل یا همکاری با یک سری کشور‌های دیگر که آنها هم روی اینترنت ماهواره‌ای کار می‌کنند، برنامه مشترک تعریف شود، سرمایه‌گذاری مشترک یا مستقل کنیم؛ تصمیم آن با خود مجموعه دولت است که ما هم بتوانیم این خدمات را بدهیم، بالأخره خدمت؛ خدمت خوب و جذابی است و می‌تواند خیلی از جا‌هایی که ما پوشش کم داریم یا مثلاً در بیابان، بچه‌هایی که آفرود کار می‌کنند و می‌خواهند بروند، خدمات به آنها بدهیم؛ این پروژه هم شروع شده حتی خود دوستان احتمالاً اعلام خواهند کرد؛ دستاورد‌های خوبی هم در آن داشتند، بالطبع زمان می‌برد، یعنی این نیست فردا صبح بتوانیم یک چیزی داشته باشیم، ولی مسیری که می‌رویم، مسیر خوبی است.

سؤال: یعنی به زودی اینترنت ماهواره‌ای بومی خودمان را خواهیم داشت؟

آقامیری: به زودی چقدر است؛ دستگاه مسئولش باید اعلام کند، ولی اعلام هم کردند چند وقت پیش، حالا، چون آن شاید تغییر کرده باشد عرض نمی‌کنم، ولی کار خوبی انجام می‌دهند.

سؤال: اخیراً به دستور شما یک سند ۳۲ بندی تسهیل دسترسی به سکو‌های خارجی از محرمانگی خارج و منتشر شده که سه مرحله را پیش‌بینی کرده و سؤال این است که الان کدام مراحل این سند اجرا شده و مثلاً ایجاد دسترسی‌هایی که در این سند دیده شده بود کی در دسترس خواهد بود؟

آقامیری: منطق این سند این است؛ ما شرایطی در کشور داریم؛ بالأخره دائماً شرایط کشور را رصد می‌کنیم، نقاط قوت، نقاط ضعف و جا‌هایی که سیاستی موفق و سیاستی موفق نبوده، این کاملاً به صورت خیلی صریح و شفاف، مجموعه ما، چون همه دستگاه هستند؛ ما ۲۷ عضو در شورای عالی فضای مجازی داریم که اینها خیلی با چالش جدی مطرح، بحث و کار می‌شود و ما هر چند وقت یک بار شروع می‌کنیم سعی می‌کنیم جا‌هایی که موفقیت به حد مطلوب نرسیده یا نقطه ضعف است؛ تغییراتی در سیاست‌های آن بدهیم و جایی که نقطه قوت است تقویت کنیم. منطق سند ۳۲ بندی این بود؛ در چهار مرحله در هر مرحله بخشی از موضوعات را داخل کشور تقویت می‌کنیم که تقویت حکمرانی صورت بگیرد و در چارچوب‌های حکمرانی‌پذیر هم بخشی دسترسی‌ها را بازتر می‌کنیم. این منطق سعی می‌کند که چارچوب کلی حکمرانی کشور حفظ و تقویت شود؛ یعنی معتقدیم که این سند اگر به صورت کامل اجرا شود، نه تنها دسترسی ایجاد می‌شود، بلکه ارتقاء در حکمرانی هم صورت می‌گیرد؛ این اتفاق مهمی است که ما بتوانیم تمام این مسیر را باهم همسان پیش برویم. در چهار بلوک و مرحله تعریف شده؛ خوبی این مراحل این است که مردم می‌بینند همه چیز شفاف است؛ یعنی اصلاً نیاز به گزارش پشت پرده نیست. مثلاً گفتیم فلان لایحه تحویل مجلس شود و مجلس آن را بررسی کند، این که فلان لایحه تحویل شده یا نشده؛ کاملاً...، مثلاً ما گفتیم که سند تصمیم در حد محتوا انجام شود؛ این سند یعنی چه؟ یعنی این که ما از ترافیک خارجی که مصرف می‌شود، برای کاربر هیچ تفاوتی ندارد، کاربر نه از لحاظ قیمتی، نه از نظر کیفیتی هیچ درگیر نیست. این در سطح لایه اپراتور و لایه وزارت ارتباطات است. یک عوارضی از اپراتور گرفته می‌شود، چون من که پول ترافیک می‌دهم؛ پول چه می‌دهم؟ پول مثلاً بسته می‌خرم، می‌خواهم محتوایی را ببینم؛ فلان فیلم را ببینم، فلان شبکه را سر بزنم، فلان فایل را دانلود کنم، فلان برنامه را نصب کنم، فلان بازی را انجام دهم؛ یعنی به خاطر محتوایی این بسته را می‌خرم. گفتیم بخشی از این هزینه گرفته شود و به تولیدکننده محتوای داخلی داده شود، هر موقع مردم دیدند که در شبکه‌های داخلی که کار می‌کنند بابت محتوایی که از آنها دیده می‌شود؛ محتوا و کلاس درسی درست می‌کنند معلمین عزیزمان، اساتید دانشگاه؛ کلاس دانشگاه، یکی آشپزی درس می‌دهد، یکی کاردستی یاد می‌دهد، هر کس هر کاری تولید می‌کند؛ اگر بابت این تولید محتوا پول گرفتند؛ یعنی چه؟ یعنی آن سند تسهیل درآمد محتوا انجام شده، بنابراین نظارت روی این سند که در کدام مرحله هستیم و کدام بخش انجام شده، توسط آحاد مردم قابل نظارت است.

سؤال: الان مرحله دوم آن هنوز اجرا نشده؟ این تسهیل منابع درآمد‌های ناشی از تولید محتوا که هنوز در مرحله دوم ظاهراً اجرا نشده؟

آقامیری: این از طرف شورا ابلاغ شده؛ خرداد ماه پارسال ابلاغ شد، این در فرایندهایش است که ان‌شاءالله انجام می‌شود.

سؤال: ما سابقه کارش را داریم؛ یعنی شبیه مثلاً سکو‌های خارجی تولید محتوا که شما تولید محتوا می‌کنید درآمد دارد برای شما؛ یعنی مشابه این و این شکلی خواهد بود؟

آقامیری: بله، همین طور خواهد بود و این خود، چون مشوق است، ما در کشور شاید محتوای خارجی استفاده کنید، قانون کپی‌رایت یا حق تولیدکننده را نداریم، خیلی‌ها محتوای خارجی استفاده می‌کنند، برای همین هر کسی تولید محتوا کند کلاً در یک سیلی از محتوا‌ها خیلی موقع‌ها گم می‌شود، ما باید این را اقتصادی کنیم که برای او جذاب باشد که محتوا تولید کند، اگر این محتوا جذاب شد، این ایرانی‌ها از قدیم هنرمند بودند؛ شعر، نقاشی و چیز‌های مختلف؛ این هنر را باید در قالب فضای مجازی کمک کنیم مردم ایران بتوانند در فضای مجازی محتوا تولید کنند.

سؤال: آن وقت در سکو‌های فعلی این اتفاق می‌افتد؛ این سکو‌های انتشار محتوا که الان وجود دارد و کار می‌کنند، بعضاً ساز و کار‌هایی شبیه به این هم دارند، روی همین‌ها اتفاق می‌افتد یا نه سکوی جدید را تعریف می‌کنید؟

آقامیری: روی همین‌ها اتفاق می‌افتد، ولی پیش‌بینی ما این است که در همین سند هم آمده؛ به محض این که تولید محتوا اقتصادی شود، یک سری سکو‌های دیگر هم توجیه‌پذیر می‌شوند؛ مثلاً سکو‌های بازی؛ شما اگر بابت بازی که الان نوجوانان استریم خیلی می‌بینند، این سکو‌ها را هم می‌توانیم در کشور داشته باشیم، بچه‌های خودمان از این جا بیایند پخش کنند بقیه رفقایشان ببینند یا محل درآمدی هم برای آنها شود.

سؤال: سکو‌های خارجی معمولاً قاعده‌اش بر مبنای آگهی است که می‌گیرد؛ یعنی از آنجا درآمد کسب می‌کند و می‌دهد به تولیدکننده محتوا، یعنی یک قاعده تعریف شده بیزینس؛ مدل خیلی مشخصی دارد. این که شما عوارض بگیرید از روی ترافیک و بعد به تولیدکننده محتوا بدهید؛ این یک مقداری چالش‌برانگیز نیست؟ یعنی تقسیم و تسهیم این؛ به چه کسی بیشتر، به چه کسی کمتر؛ علی‌السویه است؟ به عدالت است؟ این یک مقداری چالش‌برانگیز نیست؟

آقامیری: داخل این فضا یک خوبی دارد که همه چیز شفاف است؛ داده و ترافیک است؛ یعنی همه می‌توانند بشمرند چند بیت جابه‌جا شد. سکو‌ها در خارج سه محل درآمد دارند؛ یک محل درآمدشان، ترافیک است. همه دیتاسنتر دارند مثلاً فلان شرکت بزرگ می‌آید سی‌دی‌ان‌های خود را می‌زند؛ هر کس می‌خواهد بیاید قرارداد ببندد، پس یک؛ ترافیک محل درآمدشان است، دوم از فروش اطلاعات است؛ یعنی از فروش اطلاعات شما که به درد تبلیغات می‌خورد، سوم از تبلیغات. ما در کشور فروش اطلاعات را گفتیم کسی نکند؛ حریم خصوصی مردم است، حالا بحث‌هایی هست که با رضایت مردم می‌شود کاری کرد، ولی الان حریم خصوصی است. بحث فروش ترافیک را تا الان نداشتیم و تبلیغات هم که هنوز هست. همین الان با تبلیغات یک سری از سکو‌ها کار‌هایی شروع کردند، ولی آن چیزی که می‌تواند یک حرکت جدی انجام شود، در واقع ترافیک را ارزشمند کند برای کسی که منِ تولیدکننده محتوا کاری کنم که محتوای من بیشتر دیده شود و جذاب‌تر شود، این بحث ترافیک است که در دنیا هم در قالب سی‌دی‌ان‌ها اتفاق می‌افتد.

سؤال: الان در دستور کار شما؛ رفع فیلتر سکوی خارجی هست که اعلام کنید؟

آقامیری: چیزی که تنظیم شده؛ همین ۳۲ بندی است، فعلاً با همین ۳۲ بندی جلو می‌آییم، در این‌جا نوشته شده در هر مرحله‌ای چه تعاملی با چه سکویی شود و شاید آخر امسال یا اول سال دیگر؛ چون قرار بود خیلی زودتر این سند انجام شود؛ یعنی بازه زمانی که گذاشته بودیم؛ یک بازه خیلی فشرده‌ای بود که حالا با توجه به شرایط کشور و موضوعات مختلفی که پیش آمد، بالطبع به تعویق افتاد، ولی الان ما احتمالاً از آخر امسال بازنگری در این سند را هم در دستور کار قرار می‌دهیم، آن‌جا دوباره اگر جایی نقطه ضعف باشد و ببینیم کاری قفل شده و پیش نمی‌رود، سعی می‌کنیم که با یک سیاست دیگری جبران کنیم که آن مسیر طی شود.

سؤال: طبق این سند، در ادامه خیلی از این سکو‌ها رفع فیلتر خواهند شد؟

آقامیری: در هر مرحله نوشتیم؛ مثلاً گفتیم این سند اول مذاکره شود؛ حکمرانی چارچوب را قبول کرد، باز شود، اگر نشد به مدل دیگر فنی باز شود و ساز و کار مختلف آن در سند آمده است؛ مرحله به مرحله جدا نوشته شده است.

سؤال: سکوی مشخصی که در نوبت اول اولویت است؟

آقامیری: حتی اسم سکو‌ها کامل در سند آمده و جست‌و‌جو کنند برای آنها کامل می‌آید.

سؤال: الان یک انتظاری مردم دارند؛ البته انتظار جدیدی نیست؛ انتظار قدیمی است که من اگر اینترنت را گران می‌خرم، حداقل کیفیت مناسبی داشته باشد، حالا این تعرفه آن هم که افزایش پیدا کرده، ولی کیفیت روی همان پاشنه قبلی می‌چرخد، این افزایش تعرفه در دسترس هست؟

آقامیری: مثلا جست‌و‌جو کنند کامل می‌آید بالا.

سوال: آقای دکتر الان یک انتظاری مردم دارند البته این انتظار جدیدی نیست انتظار قدیمیه که من اگر دارم اینترنت را گران می‌خرم حداقل کیفیت مناسبی داشته باشد حالا این تعرفه اش هم که افزایش پیدا کرده ولی کیفیت روی همان پاشنه قبلی دارد می‌چرخه این افزایش تعرفه بنا نیست که حداقل یک میزانش بیاید سمت ارتقای کیفیت این که پولش را می‌دهم حداقل لذتش را ببرم؟

آقامیری: اینکه کیفیت باید مطلوب باشد ما، چون دستگاه ناظر هستیم اینجا یعنی ما مجری اش نیستیم ما توی شبکه ملی اطلاعات اتفاقا پارامتر مختلف کیفیت راگذاشتیم دائما هم ارزیابی می‌کنیم که شرایط چه جوریه ولی این که کیفیت باید ارتقا پیدا کند که حتما حرف درستیه حتما ما باید توی استاندارد‌های کاملا بین‌المللی بتوانیم خدمت را ارائه بدیم من حالا حوزه ما نیست ولی یه نکته‌ای هم بگویم شاید کمک باشد به برخی از دوستان بالاخره شبکه هم خیلی‌هایش خریدهایش در واقع خریدهاییه که مثلا شما آنتن‌های مختلف، لایسنت‌های مختلف باید بخری بالاخره این افزایش قیمت‌هایی که اتفاق افتاده دوستان توی وزارت ارتباط هم تمام تلاششان را دارند می‌کنند که کمترین میزان رشد را بدهند به گونه‌ای که به شبکه نخورد، چون اگر اینها نتوانند شبکه را در واقع پشتیبانی کنند نوسازی کنند، به روز رسانی کنند اون‌وقت کیفیت هر روز بدتر هم خواهد شد حالا می‌گویم، چون متولیش وزارت ارتباطات هست من در حد همین مختصر اکتفا می‌کنم ولی دغدغه کیفیت، دغدغه هم هست هم دوستان وزارت ارتباطات، هم ما همه آنها مجری هستند و ما ناظریم که این کار‌ها ان‌شاالله بهتر بشود.

سوال: ممکن است که یک بخشی از این افزایش قیمت‌ها صرف امور غیر توسعه زیرساخت هم بشود؟

آقامیری: این اپراتور‌ها کاربران ارتباطی کار اصلی شان برقراری ارتباطه، خوب؟ حالا ممکنه توی حوزه‌های دیجیتال هم حالا رقومی هم یک ورودی بکنند بعضی از خدمات را توسعه بدهند ولی همه شان در همین چهارچوب حوزه اقتصاد دیجیتاله.

سوال: و شما الان چند ماهی است که از ارز‌هایی از عملکرد سکو‌های داخلی و ایرانی را منتشر کردید حالا تو گزارش شما مثلا به چهارتا پارامتر هستند، اشاره می‌کنید که در شش ماه اول امسال یک میلیارد و صد میلیون بازدید داشتند، درسته؟

آقامیری: بله.

سوال: رشد الان سکو‌های ایرانی را چطور می‌بینید؟ و توی این ارزیابی واقعا ما الان سکو‌های قابل توجهی داریم که حرف برای گفتن دارند؟

آقامیری: بله، آخر ما سکو‌ها خب البته فقط پیام رسان‌ها نیستند ما سکو‌های فروشگاهی داریم سکو‌های رمز ارز را داریم سکو‌های فروش طلا و چیز‌های مختلف است به صورت خاص ما یک کار کلان داریم انجام می‌دهیم این که حوزه‌های مختلفی که خدمات دارند می‌دهند را برای مردم رتبه‌بندی کنیم این کاری که تا حالا تو کشور اولین باره دارد اتفاق می‌افتد مهمه، مردم حق دارند بدانند که اگر من دارم از بین این سه تا مجموعه‌ای که یک خدمتی را میدهند کدامش از لحاظ سایبری از لحاظ در واقع امنیت سایبری امن تر است. ما گفتیم یک دو سه گروه الف، ب و ج.

سوال: رتبه بندی می‌کنید و به آن‌ها درجه می‌دهید؟

آقامیری: بله مثلا بانک‌ها را داشتیم بحث پلتفرم سکو‌های پیامک انبوه را داشتیم بحث دانشگاه‌ها را داریم حالا سکو‌های مختلف هر هفته یه هفته در میان یه خبری این‌جوری دارد می‌آید و همین‌طور هم شروع شده خوب خودش یک فرایند بسیار چالش‌برانگیزه، چون اولین بار هم هست دارد انجام می‌شود اون نکته‌ای که راجع به سکو‌های پیام‌رسانی هست یک مسئله‌ای که ما با سکو‌های پیام رسان انبوه مواجه شدیم این است که بعد از اینکه همین خدماتشان توسعه پیدا کرد خدمات اضافه‌ای که مردم نیاز داشتند رویشان آمد مثلا کالابرگ، مثلا خدمات برق، خدمات پست خدمات مختلفی که توی این حوزه اضافه شد استقبال و مانایی مردم را به شدت افزایش پیدا کرد یعنی ما الان از سکو‌ها حالا من نام نمی‌برم فقط چند تا عدد بگویم ما سکویی داریم که تعداد کاربر روزانه اش الان مثلا ۴۲ میلیون نفره یکی دیگرشون هست مثلا بیست و پنج شش میلیون نفره این یکی مثلا بیست و دو میلیون نفره اون یکی ده میلیون نفره یعنی ده میلیون نفر از مردم ما روزانه وارد این سکو می‌شوند حالا یکی دو ساعت توشه یکی پنج دقیقه توشه فقط می‌رسد سر می‌زند می‌آید بیرون که آن هم حالا میزان درگیری بهش می‌گویند درگیری کاربر با سکو که آن هم رو به افزایشه یعنی ما یک فرآیند. نگاه کنید من یه جمله همیشه به همکاران خودم می‌گویم که اعتقاد دارم ما هر جا که خدمت باکیفیت توانستیم ارائه کنیم مردم ما همیشه ایرانی و بر خارجی ترجیح داد اگر کیفیت وجود داشته باشد ما باید همه سکوهایمان چه پیام‌رسانی، چه نمی‌دانم مسیریابی چه فروشگاهی، چه هرچی بعد بتوانیم وظیفه‌مان است که خدمت با کیفیت به مردم داده شود اگر خدمت با کیفیت شد همه ازش استقبال خواهند کرد و الان این اتفاق برای برخی از حوزه‌هایمان افتاده الحمدلله.

سوال: ارزیابی خود شما چیست؟ شاید بعضی‌ها فکر می‌کنند آن شرط بحران خیلی جواب ما را نمی‌دهد. ارزیابی شما چیست از شبکه ملی اطلاعات؟

آقامیری: چیزی که ما دوست داشتیم شبکه ملی اطلاعات باشد خیلی فراتر از این بود یعنی ما دوست داشتیم که به ما به مردم بگوییم مردم خیالتان راحت هر اتفاقی افتاد ما یک سیستم باکیفیت داریم الان اینترنت رویش هست کسی رویش مثلا خدمات ابریه، خدمات ابری رویش ما یک سیستم باکیفیت داریم که اگر همه مشکلات با هم به وجود اومد ما پایه خدماتمان آسیب نمی‌بیند یعنی شما پیام‌رسانی، سیستم بانکی سیستم نمی‌دانم فروشگاهیت اینها همش پایدار دارد کارش را انجام می‌دهد و کسی نمی‌تواند اذیتت کند ما وظیفه‌مانه که به مردم می‌گوییم ما نمی‌گذاریم کسی شما را اذیت کند ما اینجا وایستادیم ازت حفاظت می‌کنیم این هنوز باهاش فاصله داریم خوب صادقانه، بعضی از جاهاش هنوز عقبیم بعضی از جاهاش خوب پیش رفته ولی نقطه‌ای که وجود دارد این است که خیلی از افراد معتقد بودند که آقا ما کلا که حالا فقط همشون روی اینترنته،‌ای پی‌ها را داریم استفاده می‌کنیم، تجربه سال گذشته ما نشان داد که اگر حالا نهاد‌های تصمیم گیر به هر دلیلی اومدیم ما محدودیت‌هایی توی شبکه اعمال شد خوب؟ تاکسی اینترنتی مردم، فروشگاه مردم، خدمات بانکی مردم و و وو اینها پایداره یعنی اینها بعد از یک ماه بعد از دو ماه بعد از هر چند وقت یه بار مردم خللی توش ایجاد احساس نکردند و اینها توانستند شبکه نمایش خانگی سریال‌هایشان را ببینند بله، حتما این محدودیت‌ها برای خیلی از هم‌وطن‌هایمان مشکلی ایجاد کرد طرف می‌خواست مقاله علمی بدهد، اما خوب این خدمات پایه را توانستیم پایدار نگه داریم.

سوال: حالا راجع به مهم‌ترین موانعی که باعث شده به آن چیزی که می‌خواستیم هنوز نرسیم، اگر وارد آن شویم، بحث مفصلی است. موکول می‌کنیم به یک زمان دیگر؛ نکته باقی مانده که من نپرسیدم و مایل بودید بگویید خیلی کوتاه در این زمان به آن اشاره کنید؟

آقامیری: من اول از همه تشکر می‌کنم از مردم که واقعا تو این ایام با همه نوسان‌هایی که ما در حوزه خدمت‌ها داشتیم، بعضی موقع‌ها در حوزه عملیاتی که دشمن کرد، واقعا تیر او به سنگ خورد. هر چه او عملیات می‌کرد، مردم از آن جوک می‌ساختند و این خیلی از لحاظ روانی برای کشور آرامش ایجاد کرد برای مردم.