نخست‌وزیر اسپانیا لب به شکایت باز کرد و گفت: اروپایی‌ها اصلی‌ترین زیان‌دیده جنگ غیر قانونی آمریکا هستند، چون افزایش بهای سوخت، ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه به آنان تحمیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در دوشنبه ۱۱ آبان به این شرح است:

در شب ۲۴۷ ایستادگی و پایمردی شما در برابر اهریمنان، با مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ امشب همراه شما هستیم؛ شمایی که لشکریان هم‌عهد و هم‌پیمان رهبر انقلاب هستید و جان‌فدا برای حرکت پرقدرت ایران، رو به قله. میدان‌داری‌های شما همچنان پشتوانه مدافعان وطن در میدان دیپلماسی و روحیه‌بخش رزمندگان در تنگه پر خیر و برکت هرمز؛ تنگه‌ای که همین امروز نیروی دریایی ارتش از بروز حادثه و آتش‌سوزی برای یک نفتکش در محدوده آن خبر داده است.

البته باید به این نفتکش نگون‌بخت، ۱۱ نفتکش متخلف دیگر را هم اضافه کرد که به گفته فرمانده نیروی دریایی سپاه، در ۹ روز گذشته در تنگه هرمز دچار آتش‌سوزی شده‌اند و سرنوشت برخی، قعر دریا شد؛ تا این‌گونه نخست‌وزیر اسپانیا لب به شکایت باز کند و بگوید اروپایی‌ها اصلی‌ترین زیان‌دیده جنگ غیر قانونی آمریکا هستند، چون افزایش بهای سوخت، ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه به آنان تحمیل کرده و البته رئیس جمهور متوهم آمریکا همچنان معتقد است که قیمت سوخت، به‌ویژه نفت در جنگ با ایران، کمتر از انتظار او افزایش داشته و چیز مهمی روی نداده است!

بر خلاف ادعا‌های ترامپ، فاکس‌نیوز معتقد است که تلاطم بازار سوخت و تکانه‌های ناشی از آن بر اقتصاد آمریکا موجب شده است تا شمارش معکوس برای شکست جمهوری‌خواهان خیلی زودتر از موعد به حرکت در بیاید. با این حال، ترامپ خیالباف، دست پیش را گرفته است تا پس نیفتد و گفته که اگر در انتخابات ببازیم، آقای وتو می‌شوم! این اظهارنظر بیشتر نشان می‌دهد، پیش‌بینی‌ رئیس جمهور آمریکا این است که به علت شکست خود در حمله پرهزینه به ایران، هم‌حزبی‌های او در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، شکست تلخی را تجربه خواهند کرد.

در آستانه انتخابات، حمله دموکرات‌ها به رئیس جمهور کشور خود بیشتر از گذشته شده و سناتور برنی سندرز که حسابی از اقدام‌ها و لفاظی‌های ترامپ عصبانی شده، با حمله به رئیس جمهور آمریکا گفته است: به جای لجن‌پراکنی، درباره جنگ غیر قانونی ضد ایران به مردم آمریکا پاسخ بده. جان مرشایمر، استاد مشهور دانشگاه شیکاگو هم با یادآوری شکست ترامپ در جنگ تمام‌عیار با ایران، به او تأکید کرده است که از ادامه جنگ دست بکشد، چون در غیر این‌صورت، باقی‌مانده زیرساخت‌های نظامی‌ در منطقه را هم به فنا می‌دهد؛ تازه اگر به قول دنیل دیویس، سرهنگ بازنشسته آمریکایی، سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا، ایران را به سمت تولید بمب هسته‌ای و خروج از ان‌پی‌تی سوق ندهد.

البته همان‌طور که سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرده، مادامی که ایران عضو ان‌پی‌تی است، خود را مقید به تعهدهای آن می‌داند، اما دلیل و بانی شکل‌گیری این بحث، آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند که صاحب فتوای منع تولید و استفاده از تسلیحات هسته‌ای را ترور کردند. آقای بقایی در واکنش به تهدیدها و لفاظی‌های اخیر ترامپ و دار و دسته‌ او، پاسخی جالب داشت: ایران، نور است و بقای نور را هم خالق نور تضمین کرده است، پس خیالتان راحت.

حالا حالا‌ها دشمنان ایران باید بنشینند و همین‌طور، عدد شب‌های ایستادگی مردم ایران و آزادگانی را که از سراسر دنیا به ما ملحق می‌شوند، بشمرند تا وقتی که همه آزادگان مبعوث دنیا از ایران عزتمند یاد بگیرند و با هم زمزمه کنند: باید برخاست.

نویسنده: مطهره مهرابی