به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در پیام ششم آبان امسال، خطاب به جوانان و نخبگان کشور گفتند: با کار و ابتکار مضاعف بر قوّت و اقتدار ایران عزیز بیفزایید تا به دعای مولای مهربانمان، عجّل‌الله تعالی فرجه‌الشّریف، پیمودن مسیر لشکریان هم‌عهد به سمت قله‌های پیشرفت و تمدن اسلامی ـ ایرانی، هر چه بهتر و سریع‌تر محقق شود، ان‌شاءالله.

گزارش از مطهره مهرابی